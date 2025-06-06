Унаслідок обстрілу Херсона постраждала ще одна людина

Унаслідок ранкового обстрілу Херсона з пораненнями до лікарів звернулася медпрацівниця.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарні звернулась меддпрацівниця, яка напередодні зранку постраждала через ворожий авіаудар по Херсону", — ідеться у повідомленні.

57-річна жінка в момент атаки перебувала на робочому місці. У неї діагностували вибухову травму, забій голови, руки та грудної клітини.

Потерпілу госпіталізували.