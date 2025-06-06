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Унаслідок обстрілу Херсона постраждала ще одна людина

До лікарів звернулася медпрацівниця.

Унаслідок обстрілу Херсона постраждала ще одна людина
пошкоджене авто "швидкої"
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Унаслідок ранкового обстрілу Херсона з пораненнями до лікарів звернулася медпрацівниця. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарні звернулась меддпрацівниця, яка напередодні зранку постраждала через ворожий авіаудар по Херсону", — ідеться у повідомленні.

57-річна жінка в момент атаки перебувала на робочому місці. У неї діагностували вибухову травму, забій голови, руки та грудної клітини. 

Потерпілу госпіталізували.
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