Десятеро мешканців Херсонщини постраждали через російську агресію

Упродовж доби унаслідок російської агресії у Херсонській області постраждали 10 людей.
Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.
Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Червоний Маяк, Золота Балка, Берислав, Станіслав, Дудчани, Новоолександрівка, Микільське, Дар'ївка, Козацьке, Новоберислав, Білозерка, Михайлівка, Комишани, Нововоронцовка, Осокорівка, Одрадокам'янка, Львове, Ольгівка, Тягинка, Бургунка, Монастирське, Гаврилівка, Дніпровське, Понятівка, Таврійське, Придніпровське, Садове, Олександрівка та місто Херсон.
Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 10 багатоповерхівок та 14 приватних будинків.
Також окупанти понівечили поштове відділення, газопровід, елеватор та приватні автомобілі.
- Вчора, 5 червняРосія повторним ударом знищила будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.