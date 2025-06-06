Десятеро мешканців Херсонщини постраждали через російську агресію

Також окупанти понівечили поштове відділення, газопровід, елеватор та приватні автомобілі.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 10 багатоповерхівок та 14 приватних будинків.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Червоний Маяк, Золота Балка, Берислав, Станіслав, Дудчани, Новоолександрівка, Микільське, Дар'ївка, Козацьке, Новоберислав, Білозерка, Михайлівка, Комишани, Нововоронцовка, Осокорівка, Одрадокам'янка, Львове, Ольгівка, Тягинка, Бургунка, Монастирське, Гаврилівка, Дніпровське, Понятівка, Таврійське, Придніпровське, Садове, Олександрівка та місто Херсон.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року

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