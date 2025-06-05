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Росіяни знищили будівлю Херсонської ОДА

Вони завдали повторного удару. 

Росіяни знищили будівлю Херсонської ОДА
Росія знищила будівлю Херсонської ОДА
Фото: Прокудін у Telegram

Росія повторним ударом 5 червня знищила будівлю Херсонської обласної державної адміністрації, повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram. Близько 5 ранку вона завдала удару, що пошкодив частину даху і горішні поверхи.

Удень Росія повторно вдарила по будівлі. Вона практично знищена. 

"росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо", – сказав очільник адміністрації. 

Ранкову атаку окупанти провели авіабомбами. Деталі про повторний удар поки невідомі. 

Голова Офісу президента Андрій Єрмак зауважив, що працівники ОДА в цьому приміщенні не працюють. 

"Херсонська ОДА, другий удар росіян за день. Навіщо? В чому логіка дій? Вона ж повністю відсутня", – написав він. 

  • Росія неодноразово завдавали ударів по приміщеннях обласних і міських адміністрацій. Зокрема, Харківській.
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