Росіяни знищили будівлю Херсонської ОДА

Росія повторним ударом 5 червня знищила будівлю Херсонської обласної державної адміністрації, повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram. Близько 5 ранку вона завдала удару, що пошкодив частину даху і горішні поверхи.

Удень Росія повторно вдарила по будівлі. Вона практично знищена.

"росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо", – сказав очільник адміністрації.

Ранкову атаку окупанти провели авіабомбами. Деталі про повторний удар поки невідомі.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак зауважив, що працівники ОДА в цьому приміщенні не працюють.

"Херсонська ОДА, другий удар росіян за день. Навіщо? В чому логіка дій? Вона ж повністю відсутня", – написав він.