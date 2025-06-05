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У центрі збору мобілізованих Києва відбулися заворушення

На місце викликали правоохоронців. 

У центрі збору мобілізованих Києва відбулися заворушення
Мобілізація, проходження ВЛК
Фото: Судово-юридична газета

В збірному пункти Києва сьогодні під час підготовки команд до відправлення громадян, призваних за мобілізацією до навчальних центрів, почалися заворушення. 

На місце прибули правоохоронці. Про це повідомили в Київському міському ТЦК і СП. 

"Для стабілізації ситуації на місце прибули правоохоронні органи для забезпечення порядку та унеможливлення ескалації конфліктів які могли обернутися свавіллям. В подальшому громадяни, призвані за мобілізацією були направлені до навчальних центрів відповідно до розподілів команд", – йдеться у повідомленні. 

У мережі публікували відео, де зафіксована словесна суперечка мобілізованих і працівників ТЦК. Потім чоловіки забарикадували двері і закликали інших "озброюватися палицями", пише УП. Після цього прибули правоохоронці. 

Начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Віталій Саранцев у коментарі "Українській правді" підтвердив конфлікт. Він сказав, що можливість швидко доставити мобілізованих до навчальних центрів є не завжди, зокрема у зв'язку з заходами безпеки. Тому призвані певний час перебували в замкнутому просторі і були обмежені в діях. 

Він додав, що серед мобілізованих є люди з низькою мотивацією, які підбурюють інших до подібних заворушень. Саранцев запевнив, що ситуацію ретельно вивчають, і військові вживають заходів для унеможливлення подібних конфліктів у подальшому.
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