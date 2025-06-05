FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
ГоловнаСуспільствоПодії

У Миколаєві затримали різноробочого, який "зливав" локації Сил оборони ворогу

Зловмисник під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

У Миколаєві затримали різноробочого, який "зливав" локації Сил оборони ворогу
затриманий інформатор
Фото: СБУ у Миколаївській області

Правоохоронці затримали у Миколаєві ще одного ворожого поплічника, який  "зливав" у ворожі телеграм-канали локації Сил оборони.

Як повідомили у обласному управлінні СБУ, йдеться про місця зосередження та маршрути руху українських захисників, а також місця їх тимчасового перебування.

Агентом РФ виявився 46-річний різноробочий з Миколаєва, який, маючи прокремлівські погляди, шукав "виходи" на спецслужби РФ для співпраці у війні проти України. Для цього публікував закриту інформацію в російських пабліках, які окупанти використовують для збору розвідданих про підрозділи ЗСУ.

Під час своїх робочих поїздок за межі міста він приховано фіксував час та місця, де перебували військовослужбовці окремих підрозділів Збройних Сил України.

У режимі онлайн він готував текстові повідомлення із зазначенням локацій Сил оборони. Отриману інформацію він "зливав" до телеграм-каналів, які були створені російськими спецслужбами для відслідковування локацій Сил оборони України.

Співробітники СБУ поетапнозадокументували злочини фігуранта і затримали його за місцем проживання. Синхронно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

При обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон, який він використовував у протиправній діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості).Зловмисник під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

  • Нещодавно на Миколаївщині затримали агента РФ, який був одним із інформаторів Лебедєва.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies