У Миколаєві затримали різноробочого, який "зливав" локації Сил оборони ворогу

Зловмисник під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Правоохоронці затримали у Миколаєві ще одного ворожого поплічника, який "зливав" у ворожі телеграм-канали локації Сил оборони.

Як повідомили у обласному управлінні СБУ, йдеться про місця зосередження та маршрути руху українських захисників, а також місця їх тимчасового перебування.

Агентом РФ виявився 46-річний різноробочий з Миколаєва, який, маючи прокремлівські погляди, шукав "виходи" на спецслужби РФ для співпраці у війні проти України. Для цього публікував закриту інформацію в російських пабліках, які окупанти використовують для збору розвідданих про підрозділи ЗСУ.

Під час своїх робочих поїздок за межі міста він приховано фіксував час та місця, де перебували військовослужбовці окремих підрозділів Збройних Сил України.

У режимі онлайн він готував текстові повідомлення із зазначенням локацій Сил оборони. Отриману інформацію він "зливав" до телеграм-каналів, які були створені російськими спецслужбами для відслідковування локацій Сил оборони України.

Співробітники СБУ поетапнозадокументували злочини фігуранта і затримали його за місцем проживання. Синхронно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

При обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон, який він використовував у протиправній діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості).Зловмисник під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.