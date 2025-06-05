Ворог дроном атакував мікроавтобус на Миколаївщині і важко поранив чоловіка

Сьогодні, 5 червня, окупанти безпілотником поранили мешканця Миколаївської області.

"Уранці, 5 червня, о 06:20 ворог завдав удар FPV-дроном по цивільному мікроавтобусу в с. Яселка Куцурубської громади. Внаслідок чого поранено 70-річного чоловіка, його госпіталізовано до лікарні", – написав у телеграмі очільник ОВА Віталій Кім.

Він додав, що наразі стан постраждалого важкий, йому надають всю необхідну медичну допомогу.

Учора, 4 червня, ворог двічі атакував дронами типу FPV акваторію Очаківської громади та берегову зону м. Очаків. Також учора, 4 червня, о 17:30 ворог атакував FPV-дроном Галицинівську громаду. У обох випадках постраждалих немає.