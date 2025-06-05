У Харкові росіяни влучили у житлові багатоповерхівки (оновлено)

Мер Харкова Ігор Терехов на сторінці у Telegram повідомив про ракетний удар, якого ворог завдав по Слобідському району.

Пізніше міський голова уточнив, що було зафіксовано влучання у місце щільної житлової забудови. Пошкоджені житлові багатоповерхівки. Водночас на Слобідський район також були націлені російські ударні безпілотники.

Є інформація щодо трьох поранених, серед яких 13-річна дівчинка та майже 80-річний чоловік. Спалахнули пожежі у квартирах та автівках біля будинків.