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У Харкові росіяни влучили у житлові багатоповерхівки (оновлено)

Другу ніч поспіль місто під комбінованим ударом.

У Харкові росіяни влучили у житлові багатоповерхівки (оновлено)
ілюстративне фото
Фото: Харківська ОВА

Мер Харкова Ігор Терехов на сторінці у Telegram повідомив про ракетний удар, якого ворог завдав по Слобідському району. 

Пізніше міський голова уточнив, що було зафіксовано влучання у місце щільної житлової забудови. Пошкоджені житлові багатоповерхівки. Водночас на Слобідський район також були націлені російські ударні безпілотники. 

Є інформація щодо трьох поранених, серед яких 13-річна дівчинка та майже 80-річний чоловік. Спалахнули пожежі у квартирах та автівках біля будинків.
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