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Новий командувач Сил безпілотних систем озвучив частину своїх першочергових кроків

Бровді також подякував попередньому командувачу СБС Вадиму Сухаревському за «закладений фундамент» і запевнив, що продовжить усі ефективні ініціативи.

Новий командувач Сил безпілотних систем озвучив частину своїх першочергових кроків
командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр")
Фото: Facebook/Роберт Бровді

Новопризначений командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") оприлюднив частину першочергових кроків, які планує реалізувати протягом перших 100 діб на посаді.

За його словами, одним із ключових пріоритетів стане «негайна імплементація колективного бойового досвіду» в межах так званої Лінії дронів. Зокрема, Бровді очікує, що 6–7 підрозділів СБС увійдуть до ТОП-10 найрезультативніших за чинною системою оцінювання.

«Пілоти літають — усі інші працюють на забезпечення процесу», — підкреслив командувач.

Серед головних кроків:

  • запуск єдиної електронної системи планування, аналізу, управління та звітності;
  • впровадження 12 шарів впливу на фронті, зокрема РЕБ, РЕР, винищувачів БпЛА, дистанційного мінування, антидронових засобів;
  • нарощування виробництва власних боєприпасів і створення єдиного складу критичних компонентів, зокрема Starlink, акумуляторів, РЕБ-обладнання, периферії тощо;
  • впровадження наземної роботизованої логістики (НРК) для доставки боєкомплекту та дронів;
  • єдина рекрутингова кампанія та система навчання для підрозділів СБС, включаючи мережу шкіл FPV, бомберів, РЕБ, НРК тощо;
  • аналіз бойового застосування дронів для планування забезпечення;
  • окремий напрям — БпЛА стратегічної глибини (деталі не розголошуються з міркувань безпеки);
  • трансформація Центру інновацій у структуру забезпечення роду військ (15 моделей уже реалізовано).

Також Бровді подякував попередньому командувачу СБС Вадиму Сухаревському за «закладений фундамент» і запевнив, що продовжить усі ефективні ініціативи.

«Наказ отримано, наказ виконується. Жодне започатковане вами раціональне починання не буде зруйноване», — заявив Бровді.

Він додав, що вже представив команді управління «детальний порядок денний» і вирушає на фронт для особистих зустрічей з командирами СБС.

«Так, дронами забезпечить держава. Як робить це зараз з усіма спеціалізованими підрозділами», — наголосив новий командувач.

  • 3 червня Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Вадима Сухаревського з посади командувача СБС, натомість призначив на це місце Роберта Бровді.
  • Натомість Сухаревський буде заступником командувача оперативного командування "Схід".
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