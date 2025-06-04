Україну обрали до Економічної і соціальної ради ООН на 2026–2028 роки

Це один із головних органів ООН, який займається питаннями розвитку, прав людини та гуманітарного реагування.

Україна стала членом Економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОР) на період 2026–2028 років.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Україна щойно була обрана в першому турі членом ЕКОСОР на 2026–2028 роки. Це значне досягнення, заради якого ми невтомно працювали протягом тривалого часу», — заявив дипломат.

Сибіга подякував державам-членам за підтримку та зазначив, що для України велика честь долучитися до одного з головних органів ООН, який займається питаннями розвитку, прав людини та гуманітарного реагування.

«Україна активно, конструктивно та в дусі партнерства долучатиметься до досягнення Цілей сталого розвитку, сприятиме зміцненню солідарності та побудові більш інклюзивного, справедливого та стійкого світу для всіх», — наголосив глава МЗС.

Міністр також привітав усі обрані держави-члени й висловив сподівання на тісну співпрацю задля захисту спільних цінностей і міжнародного права.