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Україну обрали до Економічної і соціальної ради ООН на 2026–2028 роки

Це один із головних органів ООН, який займається питаннями розвитку, прав людини та гуманітарного реагування.

Україну обрали до Економічної і соціальної ради ООН на 2026–2028 роки
міністр закордонних справ Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Україна стала членом Економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОР) на період 2026–2028 років. 

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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«Україна щойно була обрана в першому турі членом ЕКОСОР на 2026–2028 роки. Це значне досягнення, заради якого ми невтомно працювали протягом тривалого часу», — заявив дипломат.

Сибіга подякував державам-членам за підтримку та зазначив, що для України велика честь долучитися до одного з головних органів ООН, який займається питаннями розвитку, прав людини та гуманітарного реагування.

«Україна активно, конструктивно та в дусі партнерства долучатиметься до досягнення Цілей сталого розвитку, сприятиме зміцненню солідарності та побудові більш інклюзивного, справедливого та стійкого світу для всіх», — наголосив глава МЗС.

Міністр також привітав усі обрані держави-члени й висловив сподівання на тісну співпрацю задля захисту спільних цінностей і міжнародного права.

  • ЕКОСОР - один із шести ключових органів ООН, який відповідає за координацію діяльності організації та її спеціалізованих установ в економічній і соціальній сферах. Він уповноважений, у тому числі, скликати спеціальні засідання з питань надзвичайних ситуацій гуманітарного характеру. До складу Ради входять 54 держави-члени ООН.
  • У 2018 році Генеральна Асамблея ООН теж обрала Україну до складу Економічної і Соціальної Ради ООН на період 2019-2021 років.
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