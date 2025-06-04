Рятувальники евакуювали з Донеччини ще двох дітей

Співробітники ДСНС евакуювали з прифронтового Олексієво-Дружківки на Донеччині матір з двома малолітніми дітьми.

Про це повідомляє ДСНС України.

Рятувальники вивезли родину броньованим автомобілем ДСНС у безпечніше місце, подалі від лінії вогню. Завдяки злагодженій і професійній роботі фахівців ДСНС вдалося уникнути трагедії.

"Ця історія – ще одне нагадування: у зоні бойових дій немає дрібниць. Єдине правильне рішення – евакуація. Хтось, як ця мама, знаходить у собі мужність зробити непростий вибірі рятує найцінніше – життя своїх дітей. Але, на жаль, досі є ті, хто зволікає або відмовляється, піддаючи смертельній небезпеці себе та рятувальників", – наголошують у ДСНС.