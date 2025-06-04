Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Рятувальники евакуювали з Донеччини ще двох дітей

Співробітники ДСНС евакуювали з Олексієво-Дружківки матір з двома дітьми.

Рятувальники евакуювали з Донеччини ще двох дітей
Евакуація із Донеччини
Фото: МВС

Співробітники ДСНС евакуювали з прифронтового Олексієво-Дружківки на Донеччині матір з двома малолітніми дітьми. 

Про це повідомляє ДСНС України.

Рятувальники вивезли родину броньованим автомобілем ДСНС у безпечніше місце, подалі від лінії вогню. Завдяки злагодженій і професійній роботі фахівців ДСНС вдалося уникнути трагедії.

"Ця історія – ще одне нагадування: у зоні бойових дій немає дрібниць. Єдине правильне рішення – евакуація. Хтось, як ця мама, знаходить у собі мужність зробити непростий вибірі рятує найцінніше – життя своїх дітей. Але, на жаль, досі є ті, хто зволікає або відмовляється, піддаючи смертельній небезпеці себе та рятувальників", – наголошують у ДСНС.

  • За інформацією очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, в регіоні досі залишаються близько 275 тисяч людей, із них 26 — у безпосередній близькості до лінії фронту. За вчора вдалося евакуювати 313 людей.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies