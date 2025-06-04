Кількість загиблих унаслідок удару РФ по Сумах 3 червня зросла до п’яти

Кількість загиблих унаслідок вчорашнього російського удару по центральній частині міста Суми зросла до 5 осіб. У лікарні померла 86-річна жінка.

Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

"З глибоким сумом повідомляю, що внаслідок російського удару по Сумській громаді 3 червня кількість жертв зросла — у лікарні померла 86-річна жінка, яка отримала важкі поранення. Таким чином, ця атака вже забрала життя п’яти наших земляків", — ідеться у повідомленні.