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Кількість загиблих унаслідок удару РФ по Сумах 3 червня зросла до п’яти

У лікарні померла 86-річна жінка.

Кількість загиблих унаслідок удару РФ по Сумах 3 червня зросла до п’яти
Суми, наслідки атаки росіян
Фото: ДСНС

Кількість загиблих унаслідок вчорашнього російського удару по центральній частині міста Суми зросла до 5 осіб. У лікарні померла 86-річна жінка.

Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

"З глибоким сумом повідомляю, що внаслідок російського удару по Сумській громаді 3 червня кількість жертв зросла — у лікарні померла 86-річна жінка, яка отримала важкі поранення. Таким чином, ця атака вже забрала життя п’яти наших земляків", — ідеться у повідомленні.

  • Учора, 3 червня, росіяни атакували центральну частину міста Суми. Внаслідок ворожого удару постраждали близько 25 людей.
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