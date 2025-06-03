Росіяни вдарили по центру Сум, є загиблі і постраждалі

Росіяни поцілили в автівки в центрі Сум

Внаслідок ворожого удару в центрі міста Суми загинула одна людина, є поранені.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Ворог поцілив в автівки у центрі міста. На місці влучання вщент згоріли два автомобілі. Тип зброї встановлюється

"На жаль, внаслідок ворожого удару в центрі Сум загинула одна людина. Є багато поранених. Людей доставляють до медичних закладів обласного центру", - йдеться в повідомленні.

Учора росіяни вдарили по інфраструктурі та будинках у Сумах. В результаті дістали поранення дві жінки віком 57 та 43 років.