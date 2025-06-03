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Росіяни вдарили по центру Сум, є загиблі і постраждалі

Ворог поцілив в цивільні автомобілі. 

Росіяни вдарили по центру Сум, є загиблі і постраждалі
Росіяни поцілили в автівки в центрі Сум
Фото: "Кордон.Медіа"

Внаслідок ворожого удару в центрі міста Суми загинула одна людина, є поранені.

Про це повідомила обласна військова адміністрація. 

Ворог поцілив в автівки у центрі міста. На місці влучання вщент згоріли два автомобілі. Тип зброї встановлюється

"На жаль, внаслідок ворожого удару в центрі Сум загинула одна людина. Є багато поранених. Людей доставляють до медичних закладів обласного центру", - йдеться в повідомленні. 

Учора росіяни  вдарили по інфраструктурі та будинках у Сумах. В результаті дістали поранення дві жінки віком 57 та 43 років.

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