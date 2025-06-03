Головне за ніч та ранок вівторка, 3 червня: удар по центру Сум, понад 140 боєзіткнень, обстріл Чернігова

Нічна повітряна атака, 142 бойових зіткнення, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, українська делегація у Вашингтоні.

Унаслідок ворожого удару в центрі міста Суми загинули три людини, близько 25 поранені. Такі оновлені дані навели в ОВА.

Станом на 12:25, за даними МОЗ, 25 людей доправили до медзакладів. Одна людина померла у лікарні. "На лікуванні залишається 24 пацієнтів, у тому числі троє дітей. У стаціонарних відділеннях — 12 дорослих і троє дітей. Восьмеро з поранених у важкому стані, і них троє — діти", – повідомили в міністерстві.

Удару ворог вдарив близько 9:20. За попередніми даними, росіяни використали реактивні системи залпового вогню.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 142 боєзіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 атак агресора в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Даченське, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Котлярівка, Андріївка та у напрямку Покровська.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Новосілка, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, та в бік Новоукраїнки і Комара.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1100 російських окупантів і 12 ворожих літаків. Із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 990800 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Росіяни обстріляли Чернігів ударними безпілотниками, повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Дрони влучили у приватний сектор, згорів будинок, зазнала пошкоджень п'ятиповерхівка. Декілька БПЛА впали просто на вулиці Чернігова. За словами посадовця, була інформація про людські жертви, проте згодом виявилося, що йдеться про одну важко поранену людину та ще одну з ушкодженнями середньої важкості. Пізніше Брижинський додав, що кількість постраждалих зросла до чотирьох.

Загалом Сили ППО збили 75 російських "шахедів" зі 112.

Зафіксовано влучання в 11 локаціях.

Українська делегація на чолі з першою віцепрем'єркою-міністеркою економіки Юлією Свириденко прибула до Вашингтона, щоб обговорити оборонну підтримку та санкції проти росіян, зокрема законопроєкт сенатора Ліндсі Грема.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, який увійшов до складу делегації разом з іншими представниками ОПУ і представниками Міноборони.

До порядку денного увійшло і обговорення ситуації на полі бою. Також йтиметься про створення Інвестиційного фонду відбудови. "А ще – про питання повернення росією депортованих українських дітей та підтримку цього процесу. Також обговоримо пропаганду росіян, повʼязану з питаннями церкви", – повідомив Єрмак.

Він анонсував зустрічі з представниками обох партій та командою Дональда Трампа. Їх проінформують про затягування Росією війни.

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