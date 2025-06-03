Рада сьогодні розглядатиме законопроєкт про військового обмудсмена

Сьогодні Верховна Рада розглядатиме у першому читанні законопроєкт про Військового омбудсмена, повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Він закликав депутатів підтримати його.

Метою документу є створення незалежної інституції із реальними повноваженнями, прозорими процедурами та ефективними механізмами реагування на порушення равликів військових. Участь у його розробці брали фахівці міністерства оборони, Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців, громадянське суспільство, юристи, військові.

Це механізм цивільного контролю, який працюватиме на:

підвищення довіри до командування й держави

посилення військової справедливості

зміцнення бойового духу і згуртованості

"Усі воїни мають знати, куди звернутися, якщо їхні права порушено. І, головне, реакція обовʼязково буде! Саме тому ця інституція має бути сильною, незалежною й ефективною", – прокоментував міністр.

Військовим омбудсменом є Ольга Решетилова. Президент призначив її торік. Про плани створити інституцію військового обмудсмена в міноборони говорили ще в 2023. У листопаді 2024 Умєров сказав, що на цю посаду є декілька кандидатів. Цей посадовець повинен буде перевіряти повідомлення про порушення прав військових та їхні скарги, зокрема щодо ненадання відпусток.