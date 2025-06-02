Головне за понеділок, 2 червня: перемовини в Стамбулі, майже 120 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 117 бойових зіткнень, ворожі обстріли, Саміт Нордичних країн у Вільнюсі, нова президентка Генасамблеї ООН. Яким запам’ятається 1195-й день повномасштабної війни.

На перемовинах України і Росії в Стамбулі домовилися про новий обмін полоненими. Про це за результатами зустрічі розповів голова української делегації, міністр оборони Рустем Умєров.

Під час короткого преспідходу він сказав, що насамперед хочуть обміняти тяжкопоранених, хворих і молодь. На брифінгу він уточнив, що є домовленість про обмін всіх на всіх військовополонених, які мають важкі хвороби, а також усіх на усіх солдатів 18-25 років.

Також домовилися обміняти тіла шести тисяч загиблих.

Окрім того, Україна передала росіянам список із декількох сотень дітей, яких вона має повернути додому.

Умєров виступив із короткою заявою одразу після завершення переговорів, що тривали трохи більше години. Російські журналісти під час преспідходу української делегації намагалися перебивати міністра і запитували, чи визнає Україна відповідальність за щось там.

Більше інформації – в наших новинах.

Україна і Росія обміняються списками людей, яких вони хочуть повернути в рамках наступного обміну, уже цього тижня. Йдеться про формат 1000 на 1000 і, можливо, ще плюс 200 на 200. Українська делегація порушила питання обміну військовополонених, політичних в'язнів та журналістів, розповів президент Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з журналістами 2 червня, передає кореспондент LB.

Зеленський додав, що Київ сподівається цього разу все таки отримати списки до обміну. Окрім того, є домовленість про обмін загиблих у форматі 6000 на 6000. Відомо, що з них опізнані лише 15%. І раніше був прецедент, коли Росія передавала тіла свої солдатів замість українських.

Окремий список – це майже 400 українських дітей, раніше викрадених окупантами й вивезених до Росії. Цей список раніше передавали до Ватикану і президенту ПАР Сірілу Рамафосі. Коментуючи ставлення до їх повернення, представники Росії сказали Україні, що не треба влаштовувати "шоу для бездітних європейських бабусь".

Подробиці – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 2 червня відбулося 117 бойових зіткнень.

Найбільше боєзіткнень (36) з початку доби відбулось на Покровському напрямку. На Новопавлівському - 19, на Лиманському 15, на Курському - 17.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 2 червня – в новині.

Російські окупанти атакували з дрона медичну автівку у центрі Херсона. Унаслідок атаки загинув водій, двоє людей постраждали.

"Близько 17:00 росіяни атакували з дрона медичну автівку у середмісті Херсона. Через ворожий удар транспортний засіб згорів вщент", — повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Унаслідок обстрілу загинув водій 1957 року народження. Також поранено двох працівників поліклініки: чоловіка та жінку, 1972 і 1966 років народження.

Унаслідок атаки росіян на Степногірську громаду Запорізької області постраждали 12 співробітників ДСНС.

Про наслідки атаки повідомили голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров та Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Ворог FPV-дронами ударив по будівлі пожежного підрозділу та службових автомобілях, які рухались дорогою. Будівля та транспорт пошкоджені. Усі 12 поранених співробітників ДСНС ушпиталені. Стан 48-річного рятувальника лікарі оцінюють як вкрай важкий. Усі інші – в стані середньої тяжкості.

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у Саміті країн Бухарестської дев'ятки і Нордичних країн у Вільнюсі. Про візит журналістам повідомив прессекретар президента Сергій Нікіфоров.

Генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що члени НАТО повинні витрачати на оборону "значно, значно більше, ніж зараз", додавши, що "немає міцної безпеки без потужної оборони і стійкої України".

Президент України під час виступу сказав, що Росія вже почала літній наступ. Він згадав про учорашню унікальну спецоперацію "Павутина" як про посилення українських тактичних рішень. "Росія повинна відчути, що таке втрати. Це те, що штовхатиме війну до дипломатії. Коли Росія зазнає втрат, то очевидно для всіх, що Україна тримає лінію не лише заради себе, а й заради усією Європи. Запитайте нашу розвідку, що Росія планує цього літа в Білорусі", – сказав український президент.

За результатами зустрічі погодили спільні рішення для посилення безпеки Європи. Зокрема будуть нові оборонні пакети та інвестиції у виробництво зброї, особливо – дронів.

Колишню міністерку закордонних справ Німеччини Анналену Бербок обрано президенткою Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Бербок стане президенткою 80-ї сесії (вересень 2025 року – вересень 2026 року). За її кандидатуру проголосували 167 представників країн із 188 представників, які взяли участь у голосуванні.

Посада голови Генасамблеї має переважно церемоніальний характер і не слід плутати її з постом генерального секретаря ООН, який наразі обіймає португалець Антоніу Гутерріш.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!