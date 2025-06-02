Україна і Росія домовилися про обмін полоненими всіх на всіх військових 18-25 років і важкохворих

На перемовинах України і Росії в Стамбулі домовилися про новий обмін полонениним. Про це за результатами зустрічі розповів голова української делегації, міністр оборони Рустем Умєров.
Під час короткого преспідходу він сказав, що насамперед хочуть обміняти тяжкопоранених, хворих і молодь. На брифінгу він уточнив, що є домовленість про обмін всіх на всіх військовополонених, які мають важкі хвороби, а також усіх на усіх солдатів 18-25 років.
Також домовилися обміняти тіла шести тисяч загиблих.
Окрім того, Україна передала росіянам список із декількох сотень дітей, яких вона має повернути додому.
На відміну від минулого раунду переговорів, сьогодні вирішили концентруватися не на числі людей, яких хочуть обміняти, а на категоріях, пояснив міністр Рустем Умєров.
Умєров виступив із короткою заявою одразу після завершення переговорів, що тривали трохи більше години. Російські журналісти під час преспідходу української делегації намагалися перебивати міністра і запитували, чи визнає Україна за відповідальність за щось там.
- Сьогодні в Стамбулі відбувся другий раунд перемовин України і Росії. Українська делегація заздалегідь передала росіянам свої вимоги до припинення вогню. Росіяни цього не зробили.
- За результатами зустрічі голова ОПУ Андрій Єрмак розповів, що українці також передали повний список викрадених дітей, яких Росія має повернути додому.
- Під час минулих переговорів, що відбулися в Стамбулі 16 травня, Україна і Росія провели обмін у форматі 1000 на 1000. Це був наймасштабніший обмін полоненими за весь період повномасштабної війни.