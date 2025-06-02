Україна і Росія домовилися про обмін полоненими всіх на всіх військових 18-25 років і важкохворих

Також росіянам передали список сотень дітей, яких вона повинна повернути додому.

На перемовинах України і Росії в Стамбулі домовилися про новий обмін полонениним. Про це за результатами зустрічі розповів голова української делегації, міністр оборони Рустем Умєров.

Під час короткого преспідходу він сказав, що насамперед хочуть обміняти тяжкопоранених, хворих і молодь. На брифінгу він уточнив, що є домовленість про обмін всіх на всіх військовополонених, які мають важкі хвороби, а також усіх на усіх солдатів 18-25 років.

Також домовилися обміняти тіла шести тисяч загиблих.

Окрім того, Україна передала росіянам список із декількох сотень дітей, яких вона має повернути додому.

На відміну від минулого раунду переговорів, сьогодні вирішили концентруватися не на числі людей, яких хочуть обміняти, а на категоріях, пояснив міністр Рустем Умєров.

Умєров виступив із короткою заявою одразу після завершення переговорів, що тривали трохи більше години. Російські журналісти під час преспідходу української делегації намагалися перебивати міністра і запитували, чи визнає Україна за відповідальність за щось там.