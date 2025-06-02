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Окупанти атакували передмістя Краматорська на Донеччині, є руйнування

Обійшлося без жертв та постраждалих.

Окупанти атакували передмістя Краматорська на Донеччині, є руйнування
наслідки російського обстрілу Крамторська 13 лютого 2025 року

Уранці 2 червня російські військові атакували околиці міста Краматорськ Донецької області, внаслідок чого є руйнування садиб.

Про це повідомляє Краматорська міська рада.

"Вранці 2 червня росіяни вдарили по околицях Краматорська. Одне з віддалених селищ нашої громади потрапило під обстріл РФ орієнтовно о четвертій ранку”, — ідеться у повідомленні.

Відомо про руйнування садиб. Наслідки удару фіксують.

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