Окупанти атакували передмістя Краматорська на Донеччині, є руйнування

"Вранці 2 червня росіяни вдарили по околицях Краматорська. Одне з віддалених селищ нашої громади потрапило під обстріл РФ орієнтовно о четвертій ранку”, — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє Краматорська міська рада.

Уранці 2 червня російські військові атакували околиці міста Краматорськ Донецької області, внаслідок чого є руйнування садиб.

Обійшлося без жертв та постраждалих.

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