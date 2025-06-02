Окупанти атакували передмістя Краматорська на Донеччині, є руйнування

Уранці 2 червня російські військові атакували околиці міста Краматорськ Донецької області, внаслідок чого є руйнування садиб.
Про це повідомляє Краматорська міська рада.
"Вранці 2 червня росіяни вдарили по околицях Краматорська. Одне з віддалених селищ нашої громади потрапило під обстріл РФ орієнтовно о четвертій ранку”, — ідеться у повідомленні.
Відомо про руйнування садиб. Наслідки удару фіксують.
- Упродовж доби у Донецькій області одна людина загинула та четверо зазнали поранень через агресію РФ.