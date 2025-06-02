Український ОПК може виробляти 10 мільйонів дронів на рік, - Міноборони

Український оборонно-промисловий комплекс може виробляти до 10 млн різних безпілотників на рік.
Про це заявив заступник міністра оборони України Олександр Козенко виступив на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі.
Під час свого виступу він ознайомив учасників безпекового форуму із спроможностями України в ОПК та, зокрема, у виробництві дронів. Він підкреслив, що українські дрони значно дешевші за інші аналоги, а головне – протестовані в бою.
"Україна вивела галузь безпілотників на новий рівень і розвиває інноваційні рішення як у повітрі, так і на землі та у воді. Зараз український ОПК має спроможності для виробництва 10 мільйонів різних дронів на рік", – зауважив Козенко.
Він підкреслив, що враховуючи досвід, який набувають українські оператори БПЛА щодня, Україна "пише доктринальні зміни" використання цих засобів ураження. За його словами, безпілотники наносять 80% від всіх уражень на полі бою.
Як підсумок свого виступу, заступник міністра оборони України Олександр Козенко запросив міжнародні оборонні компанії до співпраці з українським ОПК, а саме до фінансування виробництва, створення спільних підприємств та обмін досвідом.
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