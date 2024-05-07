Уряд підтримав президентський указ про створення Сил безпілотних систем у складі ЗСУ

Уряд підтримав проєкт указу президента про створення окремого роду військ у ЗСУ – Сил безпілотних систем.
Указ напрацьовували в Міноборони спільно з Генеральним штабом, повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Він назвав це стратегічним кроком в умовах зростаючої загрози з боку росіян.
"Сили безпілотних систем – це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання нашого бойового потенціалу та технологічної переваги над ворогом на всіх рівнях – стратегічному, оперативному і тактичному – за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі. Для реалізації цієї ініціативи, Міністерство оборони підготує та внесе на засідання Уряду відповідний проєкт Закону України", – сказав він.
Умєров впевнений, що створення Сил безпілотних систем сприятиме посиленню нашої обороноздатності.
- Від початку війни безпілотні літальні апарати мають вагому роль: їх застосовують для багатьох цілей від розвідки до завдання ударів по ворожій техніці. Окрім того, морські безпілотники дозволили Україні відігнати ворога в Чорному морі на менш вигідні позиції.
- 6 лютого 2024 президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем у складі ЗСУ.