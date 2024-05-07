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Уряд підтримав президентський указ про створення Сил безпілотних систем у складі ЗСУ

Міноборони підготує відповідний законопроєкт.

Уряд підтримав президентський указ про створення Сил безпілотних систем у складі ЗСУ
Фото: Telegram/Zelenskiy

Уряд підтримав проєкт указу президента про створення окремого роду військ у ЗСУ – Сил безпілотних систем.

Указ напрацьовували в Міноборони спільно з Генеральним штабом, повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Він назвав це стратегічним кроком в умовах зростаючої загрози з боку росіян.

"Сили безпілотних систем – це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання нашого бойового потенціалу та технологічної переваги над ворогом на всіх рівнях – стратегічному, оперативному і тактичному – за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі. Для реалізації цієї ініціативи, Міністерство оборони підготує та внесе на засідання Уряду відповідний проєкт Закону України", – сказав він.

Умєров впевнений, що створення Сил безпілотних систем сприятиме посиленню нашої обороноздатності.

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