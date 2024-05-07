Ворог здійснив авіаудари по селищу Комишуваха на Запоріжжі

У вівторок, 7 травня, російська армія здійснила два авіаудари по селищу Комишуваха Запорізької області. Унаслідок атаки поранень зазнав місцевий мешканець.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Два авіаційних удари росіяни нанесли по селищу Комишуваха Запорізького району. Поранений цивільний чоловік. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будівлі, виникла пожежа", – ідеться у повідомленні Федорова.