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Ворог здійснив авіаудари по селищу Комишуваха на Запоріжжі

Поранення отримав чоловік.

Ворог здійснив авіаудари по селищу Комишуваха на Запоріжжі
Фото: Олександр Старух у Telegram

У вівторок, 7 травня, російська армія здійснила два авіаудари по селищу Комишуваха Запорізької області. Унаслідок атаки поранень зазнав місцевий мешканець.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Два авіаційних удари росіяни нанесли по селищу Комишуваха Запорізького району. Поранений цивільний чоловік. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будівлі, виникла пожежа", – ідеться у повідомленні Федорова.

  • Впродовж доби окупанти 402 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів. Авіаційний удар прийшовся по Малій Токмачці.
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