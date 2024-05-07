Які норми міжнародного права порушує Росія, індоктринуючи та мілітаризуючи українських дітей на ТОТ

Росія приділяє особливу увагу та зусилля “вихованню” дітей на тимчасово окупованих територіях України (далі – ТОТ). Мета Росії – повністю знищити українську ідентичність дітей, русифікувати та мілітаризувати їх, задля того, щоб вони стали “справжніми патріотами” з готовністю захищати “свою Батьківщину”. Для цього Росія вибудувала цілу систему, яка присутня у всіх сферах життя дітей, починаючи ще з дошкільного віку. Громадська організація “Центр громадянської просвіти “Альменда” фіксує дії Росії відносно дітей на ТОТ, починаючи з 2014 року. У цій статті експерти організації нададуть факти та важливі цифри щодо індоктринації та мілітаризації дітей, в яких вбачається порушення з боку Російської Федерації (далі – РФ) низки норм міжнародного права (МП) та міжнародного гуманітарного права (МГП).

Вербування українських дітей у росгвардію

Відсутність доступу до української освіти

Російська окупаційна влада на ТОТ України повністю змінила систему освіти – примусово переведено все навчання на російські стандарти. На ТОТ Запорізької та Херсонської областей з 01.09.2023 року навчання проводиться російською мовою, а вивчення української мови, як рідної, допускається, де-юре, лише факультативно.

Також спостерігається значне зменшення кількості навчальних закладів з українською мовою навчання на ТОТ Криму:

● 2013-2014 роки: 7 шкіл з українською мовою навчання, 76 шкіл з українською та російською мовами навчання, 829 класів з українською мовою навчання, 12 694 учнів в таких школах та класах з українською мовою навчання (100% учнів в АР Крим було забезпечено вивчення української мови та літератури)

● 2023 рік: 1 школа з українською мовою навчання та 1 клас в школі з російською мовою викладання, 197 учнів в таких класах.

Зменшення класів є навіть порівняно з навчальним роком 2021-2022, в цей період, за інформацією окупаційної влади, функціонувало 2 класи з українською мовою навчання в російській школі.

Такі дії є порушенням ст. 29 Конвенції про права дитини, стороною якої є і РФ:

“... освіта дитини має бути спрямована на: с) виховання поваги до батьків дитини, її культурної самобутності, мови і національних цінностей країни, в якій дитина проживає, країни її походження та до цивілізацій, відмінних від її власної..”; та ст. 50 Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни: “Окупаційна держава повинна в співробітництві з державними та місцевими органами влади сприяти належному функціонуванню закладів, відповідальних за піклування про дітей і їхню освіту…”.

Патріотичні та мілітаристські молодіжні рухи як інструмент перевиховання та мілітаризації дітей

Росія створила десятки дитячих, молодіжних рухів, які охоплюють дітей на ТОТ, починаючи з дошкільного віку. Перші молодіжні рухи з’явились ще у 2014 році на ТОТ Криму – наприклад, прообраз нинішнього «Двіженія пєрвих» рух «Наші», «Большая пєрємєна» та інші.

З розширенням географії окупованих РФ територій, у 2022 році розширився і вплив цих рухів на інші українські території. Дитячі та молодіжні рухи російська окупаційна влада використовує як ще один інструмент перевиховання українських дітей, здебільшого в освітніх закладах. Патріотичне виховання, яке проводять російські молодіжні організації, є частиною російської державної політики – що зазначено у стратегічних документах та профільному законодавстві – зокрема, у федеральному законі «Про освіту». Як прописано у профільному законі, «Двіжєніє пєрвих» як організація (створена в 2022 р.), під егідою якої об’єднані інші молодіжні і дитячі рухи, має сприяти реалізації державної молодіжної політики та виховання дітей згідно з «російськими традиційними цінностями».

“Двіженіє пєрвих” проводить активну роботу щодо нав’язування російської ідентичності українським дітям. Зокрема, відкриття первинних відділень руху у навчальних закладах супроводжується активним використанням російської символіки, прослуховуванням виступів Путіна і російськими пропагандистськими наративами. Рух також активно займається легітимацією російського вторгнення в Україну.

За словами чиновників окупаційної адміністрації Херсонщини, розвиток молодіжних організацій на Херсонщині прискорить процес інтеграції регіону до складу РФ та надасть «перспективи молодим мешканцям нового суб’єкта країни» (себто РФ). Тому, окупаційна влада не шкодує ресурсів на просування та відкриття відділень різноманітних молодіжних організацій, рухів тощо.

Фото: надане автором

На ТОТ Херсонської та Запорізької областей РФ активно розвиває мережу молодіжного руху “Юг Молодой”, який нараховує щонайменше 17 відділень та понад 7 тис. учасників. Рух активно займається індоктринацією дітей і молоді, зокрема через ігрові заходи, влаштовує святкування до так званого «Дня возз’єднання Херсонської області із Росією». Активісти руху залучають дітей та молодь ТОТ до зафарбування кольорів прапору та гербу України, мотивуючи ці дії наявністю «нацистської символіки», а замість них малюють російські триколори (акція «Розфарбуй майбутнє»).

Створення осередків таких організацій на окупованих територіях для виховання дітей у дусі «російського патріотизму» може розцінюватись як порушення ст. 43 Гаазької Конвенції і ст. 50 Конвенції про захист цивільного населення (в контексті належного функціонування закладів, відповідальних за піклування про дітей і їхню освіту). Окрім того, патріотичне виховання, спрямоване на виховання російської ідентичності, є прямою загрозою для права дитини на збереження власної ідентичності (ст. 8 Конвенції про права дитини).

Детальніше про діяльністю молодіжних рухів на ТОТ в звіті ГО “ЦГП “Альменда” “Молодіжні рухи як інструмент індоктринації і мілітаризації на окупованих територіях”.

Нові виховні програми, з переміщенням дітей з ТОТ в Росію

Після початку повномасштабного вторгнення Росії та окупації нових територій України для знищення української ідентичності шляхом використання сфери освіти були розроблені та впроваджені нові виховні програми й інструменти, одним з яких є програма “Університетські зміни”.

Програма передбачає короткочасне переміщення дітей старшого шкільного віку (з 14 років, а в деяких випадках і з 12 років) з ТОТ Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської та Харківської областей до закладів вищої освіти Росії. Метою програми є профорієнтація та формування російської ідентичності, а, де-факто, – русифікація українських дітей, стирання української ідентичності та стимулювання їх переїзду з окупованих територій на навчання та подальше проживання в РФ.

З початку програми – в червні 2022 року до грудня 2023 року Університетські зміни охопили понад 20 тисяч українських дітей віком від 12 до 17 років. Було залучено 81 університет з 47 російських регіонів. Проведенням Університетських змін опікувався особисто президент РФ В. Путін і питання їх проведення розглядалися на найвищих рівнях РФ.

Проведення Росією Університетських змін протирічить міжнародному праву, зокрема, Конвенції про права дитини 1989 року, статті 49 Женевської Конвенції з захисту цивільних осіб, статті 43 Гаазьких правил. Згідно зі ст. 43 Гаазьких правил, російська окупаційна влада не має повноважень впроваджувати російське федеральне законодавство, а натомість має поважати закони, які діяли на території до настання окупації. Держава-окупант також має «в співробітництві з державними та місцевими органами влади сприяти належному функціонуванню закладів, відповідальних за піклування про дітей і їхню освіту». Стаття 8 Конвенції про права дитини 1989 р., стороною якої є і РФ, визначає, що дитина має право на збереження ідентичності, що включає і національну ідентичність.

Детальніше можна ознайомитись в дослідженні Програма «Університетські зміни» як інструмент знищення української ідентичності та індоктринації дітей та молоді з тимчасово окупованих територій”.

Мілітаризація, військова підготовка, вербування молоді на ТОТ

Cт. 50 Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни, забороняє державі-окупанту зараховувати дітей до підпорядкованих їй формувань чи організацій, зокрема тих, що переслідують політичні цілі. Ст. 20 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права закріплює, що будь-яка пропаганда війни має бути заборонена законом. Стаття 38 Конвенції про права дитини і норми звичаєвого міжнародного гуманітарного права забороняє вербувати або використовувати дітей віком до 15 років як солдатів або допускати їх до участі у бойових діях. Призов на військову службу та мобілізація дітей, які не досягли 15-річного віку, або їх використання для ведення бойових дій є воєнним злочином відповідно до статті 8 (2) (b) (xxvi) Римського статуту МКС. Як Україна, так і Російська Федерація, ратифікувавши Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах, взяли на себе зобов’язання вжити всіх можливих заходів для забезпечення того, щоб особи, які не досягли 18-річного віку, не брали прямої участі у збройному конфлікті.

Фото: надане автором

Для вербування дітей на ТОТ України РФ, зокрема, використовуються такі інструменти як мілітаризації освіти, «відпочинок» у воєнно-патріотичних таборах, членство в «Юнармії» та інших військово-патріотичних рухах, а саме:

з 01.09.2023 року в школах в рамках предмету “Основи безпеки та життєдіяльності” почали викладати курс початкової військової підготовки, під час якого дітей вчать основам стрільби, правилам поводження зі зброєю та засобами індивідуального захисту, використанню ручних гранат, стройової та інженерної підготовки, а також надання першої медичної допомоги та “допоможуть отримати уявлення про службу у збройних силах країни” (тобто РФ) з метою підготовки майбутніх захисників вітчизни (тобто РФ). А починаючи з 1 вересня 2024 року, навчальний предмет "Основи безпеки та життєдіяльності" буде перейменований на "Основи безпеки та захисту батьківщини", у зв'язку з чим в РФ була затверджена нова федеральна програма і до викладання даного предмету планується залучати учасників т.зв. СВО;

збільшення кадетських класів на ТОТ Криму та їх відкриття на т.зв. “нових територіях”: на ТОТ Криму вже 64 школи з кадетськими класами в 2023-2024 навчальному році; ТОТ Запорізької області - на кінець 2023 року відкрито 5 кадетських класів; ТОТ Херсонської області - щонайменше 4 класи (вересень 2023 року);

участь українських дітей у військово-патріотичних зборах/іграх від “Школи юних командирів” та “Школи майбутніх командирів”, які реалізуються “Кримпатріотцентром”, “Юнармією” на ТОТ Криму та м. Севастополя, де діти навчаються азам військово-тактичної, інженерної підготовки та польової медицини тощо. Такі заходи проводяться на ТОТ Криму та м. Севастополя регулярно. Також, влітку 2023 року для українських дітей були організовані у формі наметового табору військово-польові збори «Кримський рубіж», які проводилися 5-денними змінами впродовж літа. Усього було проведено 11 змін, в яких взяли участь щонайменше 600 дітей з ТОТ Криму та Херсонської області.

Фото: надане автором

Такими діями РФ фактично здійснює вербування дітей з ТОТ України для служби в її армії або інших військових угрупованнях, а плацдармом для цього слугує отримання українськими дітьми з ТОТ російського громадянства, зокрема до вручення російських паспортів активно залучаються молодіжні рухи. Більше того, внесення 14.04.2023 року змін до Федерального Закону “Про військовий обов'язок та військову служб” дозволили укладати контракт про службу в Збройних силах РФ із громадянами, які досягли 18 років, тобто одразу після закінчення середньої школи.

Тож, ми можемо констатувати, що після повномасштабного вторгнення неправомірна політика РФ щодо дітей лише посилилася та поширилася на нові окуповані території з метою пришвидшення інтеграції цих територій України та їхнього населення в РФ. А відсутність належного міжнародного реагування на вищевказані порушення, призводить до того, що РФ продовжує та посилює свій вплив на українських дітей з ТОТ, порушуючи при цьому низку норм МП і МГП.

Автори: Тетяна Личко та Ольга Шаповал, документаторки ГО ЦГП “Альменда”