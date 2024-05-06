Росіяни активізували вербування дітей у росгвардію на окупованих територіях

Випускникам шкіл пропонують вступати у профільні навчальні заклади або ж без освіти одразу йти на службу в окупаційні адміністрації поліцаями.

На тимчасово окупованих територіях росіяни активізували вербування дітей у російську нацгвардію.

Як повідомляє Центр національного спротиву, посилився так званий відбір серед випускників місцевих шкіл для подальшого навчання у російських вищих військових та міліцейських закладах освіти.

Наприклад, учням 11 класів пропонують навчатися на факультеті тилу російської федеральної державної казенної освітньої установи «Пермський воєнний інститут військ національної гвардії РФ».

"Така активна кампанія підтверджує брак кадрів в органах та структурах «головного управління федеральної служби військ національної гвардії РФ» по ДНР, ЛНР, тимчасово окупованій Запорізькій та Херсонській областях", - зазначили у Спротиві

За даними українського підпілля, на цих територіях укомплектованість відповідної «структури» сягає максимум 20%. Тож росіяни роблять велику ставку саме на випускниках. Із них у майбутньому хочуть виховати своїх "пособників".

Також Спротив повідомив, що є випадки, коли міліціонери на ТОТ агітували дітей із інтернатів у майбутньому вступати у профільні освітні заклади МВС або ж без спеціальної освіти йти служити у окупаційних адміністраціях поліцаями відразу після закінчення школи.