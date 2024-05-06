У британському міноборони розповіли, скільки чеченців воює зараз за Росію

Зараз у проросійських чеченських підрозділах, які воюють в Україні з 2014 року, несуть службу близько 9 тисяч осіб, повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Додаткові чеченські формування направили в Україну на початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році. Однак після важких втрат ці угруповання переважно перекинули на проведення операцій з охорони тилу. Їх стали висміювати як “війська TikTok” за їхні “витівки” в соціальних мережах.

Після виведення російської ПВК “Вагнер” з передової у травні 2023 року туди повернули чеченців. Британці додають, що, ймовірно, що чеченські спецназівці несуть основний тягар бойових дій на передовій, тоді як основна частина чеченських сил продовжує вести операції з охорони тилу.

Окрім надання персоналу, іншим ключовим внеском Чечні у війну Росії проти України є навчання російського персоналу. За даними лідерів Чечні, з 2022 року російський Університет спецназу в Гудермесі (Чечня) забезпечив підготовку близько 42 тисяч російських військовослужбовців.

“Проте, ймовірно, що персонал проходить навчання в університеті лише протягом 10 днів, що ставить під сумнів ефективність навчання та інституту”, ‒ додали військові.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 May 2024.



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Представник українського координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко розповів, що чеченські військові купують у російських підрозділів полонених українських військових, щоб потім обмінювати їх на своїх колег.