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Ядерні навчання РФ: представник ГУР назвав ядерний шантаж постійною практикою Кремля

Напередодні Росія заявила про проведення ядерних навчань у відповідь на “провокаційні заяви окремих західних офіційних осіб”.

Ядерні навчання РФ: представник ГУР назвав ядерний шантаж постійною практикою Кремля
Фото: ЕРА/UPG

Заступник керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі "Радіо Свобода" прокоментував нещодавнє оголошення Росією ядерних навчань і заявив, що ядерний шантаж РФ є постійною практикою Кремля, повідомляє “Суспільне”. 

"Те, що мають, тим і брязкають (ядерною зброєю – ред.). Зрештою це постійна практика Кремля. Чогось нового особливо тут немає. Є вже офіційні заяви міжнародної спільноти з цього приводу. Що стосується ядерного шантажу, зрозуміло, це питання до вільного світу, до Заходу. Я думаю, що реакція буде адекватною і правильною", – сказав Юсов.

Він вважає, що реакція Заходу буде “адекватною і правильною”. 

Зазначимо, що напередодны Міноборони РФ оголосило про проведення навчань щодо відпрацювання готовності нестратегічних ядерних сил. Російська влада пояснила проведення таких навчан, серед іншого, “провокаційними заявами окремих західних офіційних осіб”, зокрема, дозволом Британії використовувати її зброю для нанесення ударів по території РФ

Захід досить прохолодно сприйняв російський меседж щодо ядерних навчань. Зокрема, координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що найкращий спосіб для РФ захистити свої війська – це вивести їх з України.

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