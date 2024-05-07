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На Хмельниччині комунальники налагодили бізнес з нелегальної порубки дубів для подальшого збуту, – поліція

Збитки склали понад мільйон гривень.

На Хмельниччині комунальники налагодили бізнес з нелегальної порубки дубів для подальшого збуту, – поліція

На Хмельниччині комунальники налагодили бізнес з нелегальної порубки дубів для подальшого збуту, повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Правоохоронці зазначають, що з метою отримання додаткового прибутку, посадовці одного з комунальних підприємств та ще з кількома спільниками налагодили бізнес з нелегальної порубки дубів для подальшого збуту. Своєю незаконною діяльністю спільники завдали збитків державі на суму понад мільйон гривень.

Оперативники Хмельницького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції припинили діяльність групи «чорних» лісорубів, які без дозвільних документів займалися порубкою дубів на території одного з комунальних підприємств Шепетівського району. 

Замість того, щоби забезпечити збереження лісового фонду від незаконних посягань, директор підприємства та його заступник власноруч організували незаконну вирубку дерев на ввіреній їм території. До своїх оборудок змовники залучили ще кількох спільників, серед яких і співробітник одного з правоохоронних органів.

Зловмисники вирубували дерева дубів, розкряжовували їх, завантажували у вантажні автомобілі та реалізовували довіреним особам. Внаслідок діяльності злочинної групи нелегальних лісорубів державі було спричинено екологічних збитків на суму понад мільйон гривень.

Правоохоронці провели у спільників санкціоновані обшуки та вилучили речові докази. 

Наразі головним фігурантам вже  вручено підозри за ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ст.246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу)  Кримінального кодексу України.

У березні Офіс Генпрокурора повідомив, що на Волині директора національного парку підозрюють у завданні 16,5 млн грн збитків через незаконну порубку лісів. 

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