Президент Володимир Зеленський приїхав на Хмельниччину, де обговорив безпекові питання і нагородив поранених захисників. Про це повідомляє Офіс президента.

“Сьогодні – у Хмельницькому. День присвячений ситуації в області – безпекові питання, захист регіону, все, що стосується внеску Хмельницької області в оборону всієї нашої держави. Були детальні доповіді щодо ППО та РЕБ в області – на ключових об’єктах. Ми обговорили безпеку Хмельницької атомної станції, загалом потенціал енергетики в регіоні та відновлення тих об’єктів, які були пошкоджені російськими ударами”, – розповів Зеленський.

Також він повідомив, що призначив сьогодні очільника обласної адміністрації Сергія Тюріна.

Також команда президента презентувала в області економічну платформу «Зроблено в Україні».

Крім того, глава держави зустрівся із прикордонниками, зокрема курсантами Академії державної прикордонної служби України.

Глава держави також відвідав військовий госпіталь і вручив нагороди.

Лікарі розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення РФ у цьому закладі надали допомогу близько восьми тисячам українських захисників. Зокрема, запровадили комплексне лікування ран із використанням апаратів, які вдвічі скорочують час лікування, малотравматичне видалення осколків, а також методи, які пришвидшують загоєння ран та зберігають функції кінцівок.

Володимир Зеленський відвідав поранених військовослужбовців, поцікавився станом їхнього здоров’я та умовами лікування.

Президент вручив ордени «За мужність» ІІІ ступеня та медалі «За військову службу Україні» військовослужбовцям ЗСУ та Державної прикордонної служби, які зазнали поранень на сході, зокрема під час оборони Авдіївки, Мар'їнки та Часового Яру, на Бахмутському напрямку.

«Дякую за все, що ви робите для нашої держави. Приємно бути тут і нагородити вас. Дякую за те, що захистили Україну. Одужуйте та повертайтеся додому. Бажаю всім вам і всім нам перемоги», – сказав глава держави.

Також Володимир Зеленський нагородив медалями «За врятоване життя» військових медиків.

«Насамперед бажаю вам усім, вашим рідним та близьким міцного здоров’я. Ви повертаєте до життя наших воїнів. Хочу подякувати вам за вашу щоденну сумлінну працю. Високо цінуємо це», – зазначив він.