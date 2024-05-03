У Києві судитимуть депутатів міськради, які ухилилися від військової служби

При цьому вони отримували грошове забезпечення із частини, де рахувалося проходження ними служби.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону скерувала до суду обвинувальний акт стосовно депутатів Київської міської ради.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Їм інкриміновано ухилення від несення обов’язків військової служби за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України), керівнику структурного підрозділу КМВА - пособництво в ухиленні військовослужбовців від несення обов’язків військової служби (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України.), а командиру військової частини ТРО – перевищення повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Встановлено, що четверо військовослужбовців однієї із військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один – помічником депутата Київради, впродовж майже року ухилялись від військової служби.

"За сприянням керівника одного із структурних підрозділів Київської міської військової адміністрації та командира однієї із військової частини ТРО, підозрювані всупереч встановленого порядку домоглися оформлення відрядження до Київської міської військової адміністрації. При цьому вони отримували грошове забезпечення із частини, де рахувалося проходження ними служби", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Про те, які підозри отримали депутати цього скликання Верховної Ради, читайте в матеріалі LB.ua.