Ворог уночі атакував Одесу балістичними ракетами і влучив у "Нову пошту", 14 поранених (оновлено)
Ворог уночі атакував Одесу балістичними ракетами і влучив у "Нову пошту", 14 поранених (оновлено)
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
МВФ: Росія прямує до "дефолтного" рівня частки у світовому ВВП
МВФ: Росія прямує до "дефолтного" рівня частки у світовому ВВП
В Україні з'явиться перша військова братська могила загиблих у російсько-українській війні
В Україні з'явиться перша військова братська могила загиблих у російсько-українській війні
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Зеленський оголосив дату і місце проведення першого Саміту миру
Зеленський оголосив дату і місце проведення першого Саміту миру
Україна вимагає від МОК відреагувати на порушення під час шосейної велогонки Vicenza Bionde-2024
Україна вимагає від МОК відреагувати на порушення під час шосейної велогонки Vicenza Bionde-2024
«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві судитимуть депутатів міськради, які ухилилися від військової служби

При цьому вони отримували грошове забезпечення із частини, де рахувалося проходження ними служби.

У Києві судитимуть депутатів міськради, які ухилилися від військової служби
Київрада
Фото: Вікіпедія

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону скерувала до суду обвинувальний акт стосовно депутатів Київської міської ради.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Їм інкриміновано ухилення від несення обов’язків військової служби за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України), керівнику структурного підрозділу КМВА - пособництво в ухиленні військовослужбовців від несення обов’язків військової служби (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України.), а командиру військової частини ТРО – перевищення повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Встановлено, що четверо військовослужбовців однієї із військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один – помічником депутата Київради, впродовж майже року ухилялись від військової служби.

"За сприянням керівника одного із структурних підрозділів Київської міської військової адміністрації та командира однієї із військової частини ТРО, підозрювані всупереч встановленого порядку домоглися оформлення відрядження до Київської міської військової адміністрації. При цьому вони отримували грошове забезпечення із частини, де рахувалося проходження ними служби", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Про те, які  підозри отримали депутати цього скликання Верховної Ради, читайте в матеріалі LB.ua.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies