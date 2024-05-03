Шахрай видавав себе за офіцера Служби безпеки і видурював гроші у сімей українських полонених, – СБУ

Також фігурант розміщував у соцмережах неправдиві повідомлення про збір грошей на авто для українських захисників. Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Служба безпеки України повідомила, що ліквідувала ще одну шахрайську схему виманювання грошей у родичів українських військовополонених та зниклих безвісти.

У Києві затримано місцевого жителя, який видавав себе за учасника «пошукової групи» СБУ. За 8-10 тис. американських доларів шахрай обіцяв «допомогти» людям, які розшукують своїх близьких. Сума залежала від емоційного стану «клієнтів» та їх платоспроможності.

Для переконливості фігурант повідомляв, що начебто має знайомих в органах РФ, які вирішують питання щодо повернення додому українських військовополонених.

За даними слідства, шахрай вимагав з потерпілих переказувати гроші на його власні банківські картки, які в подальшому були вилучені в ході обшуку. Після отримання коштів він припиняв спілкування зі своїми жертвами і більше не виходив з ними на зв’язок.

Також у ході документування злочинної діяльності стало відомо, що він розміщує у соцмережах неправдиві повідомлення про збір грошей на авто для українських захисників.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

СБУ звертає увагу, що питання звільнення військовополонених перебуває винятково у компетенції органів державної влади.

Якщо ви або ваші знайомі потрапили у ситуацію, коли невідомі вимагають гроші за «визволення» родича з полону, негайно звертайтесь до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених:

+38 044 321-11-21+38 098 321-11-21Viber, WhatsApp, Telegram: +38 067 650-83-32або на електронну адресу [email protected]

Раніше Мін’юст повідомив, що шахраї викрадають акаунти WhatsApp, використовуючи фейкові петиції про присвоєння "Героя України" захисникам. Користувачам надають код, після введення якого зловмисники отримують доступ до акаунту.