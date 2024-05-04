Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ з трьох боків на Лиманському напрямку, — Лисогор

Російська армія намагається прорвати оборону одразу з трьох боків і намагається просунутися районі Білогорівки.

Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Загарбники намагаються прорвати нашу оборону одразу з трьох боків. Зокрема, вони штурмують на Куп’янщині поблизу Андріївки та Стельмахівки. В районах Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва на Лиманському напрямку росіяни атакували за підтримки авіації. Не припиняються спроби ворога просунутися в Білогорівці", — ідеться у повідомленні.

На Куп’янщині росіяни проводять штурми поблизу Андріївки та Стельмахівки.

В районах Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва на Лиманському напрямку росіяни застосовують авіацію. Ворог намагається просунутися в Білогорівці.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Макіївка, Греківка, Куземівка, Стельмахівка.

Крім того, ворожі БПЛА полювали на позиції українських військових поблизу Невського, Куземівки, Греківки.

"Жителям деокупованих сіл у п’ятницю доставили продуктові набори. Також роздали пасхальні смаколики тим, до кого не вдалося дістатися напередодні", — повідомив Лисогор.