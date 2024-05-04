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Сили ППО уночі збили 13 ворожих безпілотників

Також ворог атакував УКраїну чотирма ракетами С-300.

Сили ППО уночі збили 13 ворожих безпілотників
Сили ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 4 травня росіяни запустили по Україні 13 ударних безпілотників. Сили ППО знищили усі "Шахеди".

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"У ніч на 4 травня 2024 року противник атакував 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" та чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Усі пуски здійснювались із Бєлгородської обл. – РФ.  

Фото: Повітряні сили УКраїни

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА у Харківській та Дніпропетровській областях", — ідеться у повідомленні.

  • Уночі Харків опинився під атакою ворожих безпілотників. У місті пролунали вибухи. Відомо про чотирьох постраждалих, серед них — дитина.
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