ЗМІ: Patriot з Німеччини прибуде до України не раніше кінця червня

Систему не привезуть, поки бійці ЗСУ не пройдуть скорочений курс навчання.

Видання The New York Times стверджує, що обіцяна німецьким урядом система протиповітряної оборони Patriot потрапить до України, за найкращого сценарію, лише через два місяці.

У понеділок, 6 травня, 70 українських військових мають розпочати навчання на військовій базі на сході Німеччини. Зазвичай курс керування Patriot триває від шести до дев'яти місяців, проте для воїнів ЗСУ його скоротили до шести тижнів.

Як говорять військові джерела видання, надсилання системи без попереднього навчання персоналу категорично виключається.

Після завершення курсу у Німеччини піде близько двох днів, щоб доставити Patriot до логістичного центру в Польщі. Вже звідти пускові установки, радари та інше обладнання вирушить до України.

Журналісти припускають, що Patriot опиниться на нашій території приблизно в один час з довгоочікуваними літаками F-16.