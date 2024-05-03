В Україні з'явиться перша військова братська могила загиблих у російсько-українській війні
В Україні з'явиться перша військова братська могила загиблих у російсько-українській війні
Ворог уночі атакував Одесу балістичними ракетами і влучив у "Нову пошту", 14 поранених (оновлено)
Ворог уночі атакував Одесу балістичними ракетами і влучив у "Нову пошту", 14 поранених (оновлено)
«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
Зеленський оголосив дату і місце проведення першого Саміту миру
Зеленський оголосив дату і місце проведення першого Саміту миру
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Україна вимагає від МОК відреагувати на порушення під час шосейної велогонки Vicenza Bionde-2024
Україна вимагає від МОК відреагувати на порушення під час шосейної велогонки Vicenza Bionde-2024
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
МВФ: Росія прямує до "дефолтного" рівня частки у світовому ВВП
МВФ: Росія прямує до "дефолтного" рівня частки у світовому ВВП
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
ГоловнаСуспільствоПодії

Держаудитслужба виявила збитки на майже 20 млн гривень під час ревізії Бородянської селищної ради

Гроші були виділені на відновлення населеного пункту.

Держаудитслужба виявила збитки на майже 20 млн гривень під час ревізії Бородянської селищної ради
На відбудові Бородянки виявили збитки на майже 20 млн гривень (архівне фото)
Фото: Андрій Оленін

Аудитори Північного офісу Держаудитслужби провели ревізію Бородянської селищної ради, і виявили збитків на 19,8 млн гривень. Ці гроші були виділені на відновлення Бородянки у Київській області.

Про це повідомила пресслужба Північного офісу Держаудитслужби

“Основна частина порушень на суму 14 млн гривень – відсутність металопластикових вікон, які повинна була встановити селищна рада в рамках відбудови регіону. До того ж роботи з відновлення вікон і дверей проводилися за цінами, що перевищували ринкові. Такі порушення призвели до неефективного використання бюджетних коштів на суму 5,2 млн гривень”, - повідомили аудитори.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Також, згідно інформації у “єВідновлення”, на ремонт пошкоджених будинків було надано грошову допомогу на суму 2,6 млн гривень. Втім, перевірка з’ясувала, що за рахунками таку ж суму витратили на ті ж роботи. Це призвело до фактичного подвоєння цих витрат.

“Подібний підхід неефективного використання державних коштів стає причиною того, що окремі особи отримують подвійне фінансування за рахунок інших платників податків”, - наголосили в Держаудитслужбі.

Інформацію про виявлені порушення передано в Офіс генерального прокурора.

  • Слідчі поліції Київської області перевіряють інформацію щодо надмірно завищених зарплат і премій працівникам Ірпінського міськвиконкому.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies