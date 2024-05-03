Держаудитслужба виявила збитки на майже 20 млн гривень під час ревізії Бородянської селищної ради

Аудитори Північного офісу Держаудитслужби провели ревізію Бородянської селищної ради, і виявили збитків на 19,8 млн гривень. Ці гроші були виділені на відновлення Бородянки у Київській області.

Про це повідомила пресслужба Північного офісу Держаудитслужби

“Основна частина порушень на суму 14 млн гривень – відсутність металопластикових вікон, які повинна була встановити селищна рада в рамках відбудови регіону. До того ж роботи з відновлення вікон і дверей проводилися за цінами, що перевищували ринкові. Такі порушення призвели до неефективного використання бюджетних коштів на суму 5,2 млн гривень”, - повідомили аудитори.

Також, згідно інформації у “єВідновлення”, на ремонт пошкоджених будинків було надано грошову допомогу на суму 2,6 млн гривень. Втім, перевірка з’ясувала, що за рахунками таку ж суму витратили на ті ж роботи. Це призвело до фактичного подвоєння цих витрат.

“Подібний підхід неефективного використання державних коштів стає причиною того, що окремі особи отримують подвійне фінансування за рахунок інших платників податків”, - наголосили в Держаудитслужбі.

Інформацію про виявлені порушення передано в Офіс генерального прокурора.