ЗСУ отримали від IT-коаліції комунікаційне обладнання на 900 тисяч євро

Збройні сили України отримали від IT-коаліції, яку очолюють Естонія та Люксембург, обладнання на 900 тисяч євро.

Про це повідомили у Міноборони.

Це перше замовлення обладнання, яке надійшло до ЗСУ у межах коаліції. До нього увійшли ноутбуки, монітори та інше комунікаційне обладнання, які вже незабаром доставлять підрозділам.

“Передане обладнання покращить зв’язок та можливість планування задач на тактичному рівні. Це один з наших пріоритетів – закрити запити підрозділів, що стосуються зв’язку на фронті. Вдячна партнерам за відповідальність та швидкість у прийнятті рішень”, – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко.