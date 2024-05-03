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ЗСУ отримали від IT-коаліції комунікаційне обладнання на 900 тисяч євро

Це перше замовлення, яке отримали українські військові у межах коаліції.

ЗСУ отримали від IT-коаліції комунікаційне обладнання на 900 тисяч євро
Фото: Міноборони

Збройні сили України отримали від IT-коаліції, яку очолюють Естонія та Люксембург, обладнання на 900 тисяч євро.

Про це повідомили у Міноборони.

Це перше замовлення обладнання, яке надійшло до ЗСУ у межах коаліції. До нього увійшли ноутбуки, монітори та інше комунікаційне обладнання, які вже незабаром доставлять підрозділам. 

“Передане обладнання покращить зв’язок та можливість планування задач на тактичному рівні. Це один з наших пріоритетів – закрити запити підрозділів, що стосуються зв’язку на фронті. Вдячна партнерам за відповідальність та швидкість у прийнятті рішень”, – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко.

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  • ІТ-коаліція ‒ це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України (“формат Рамштайн”) під керівництвом Естонії та Люксембургу, яка зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним силам України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки. 
  • У межах ІТ-коаліції вже вдалося зібрати фінансових та матеріальних внесків на понад 36 млн євро. Внески у розмірі понад 23 млн євро ще очікуються.
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