Україна піднялась на 18 позицій у світовому рейтингу свободи слова, – “Репортери без кордонів”

Україна цьогоріч у рейтингу свободи слова посіла 61 сходинку зі 180 країн світу, піднявшись на 18 позицій, передає Укрінформ із посиланням на звіт міжнародної організації «Репортери без кордонів» (RSF).

Першість у рейтингу свободи ЗМІ залишається за Норвегією, тоді як найгірша ситуація зафіксована в Еритреї.

Покращення позиції України пояснюється двома факторами: «поліпшився політичний фактор» та «піднявся коефіцієнт безпеки».

У RSF зазначили, що всі країни із «хорошою» ситуацією зі свободою преси знаходяться у Європейському Союзі. До першої п’ятірки рейтингу, зокрема, увійшли Норвегія, Данія, Швеція, Нідерланди і Фінляндія. Водночас проблеми із свободою слова є в Угорщині, Мальті та Греції, які мають найнижчі позиції серед країн ЄС.

На сході Європи умови для здійснення журналістської діяльності погіршуються через масштаби дезінформації та цензури ЗМІ. Зокрема, це стосується Туркменістану (175 місце), Білорусі (167 місце) і Росії (162 місце). Вплив останньої на цензуру медіа був відчутний у Сербії, Грузії, Білорусі, Киргизстані та Азербайджані.

Крім цього, у Китаї (172 місце) фіксується найбільша кількість затримань журналістів, тоді як уряд впроваджує жорстку цензуру щодо інформації, яка суперечить лінії правлячої партії.

Водночас зазначимо, що у нещодавньому звіті Держдепу США щодо порушень прав людини стверджується, що в Україні телемарафон створив безпрецедентний контроль над теленовинами.