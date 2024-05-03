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​Війна 2024 року повністю відрізняється від 2022 року - тепер на фронті домінують дрони, - Павлюк

Командувач Сухопутних військ наголосив на важливості санкцій і міжнародної ізоляції Кремля.

​Війна 2024 року повністю відрізняється від 2022 року - тепер на фронті домінують дрони, - Павлюк
Олександр Павлюк
Фото: Telegram/Олександр Павлюк

З початку повномасштабного вторгнення Росії змінилася тактика боїв - тепер на фронті домінують дрони. На сьогодні більше солдатів гинуть саме через атаку БпЛА, ніж через удари артилерії.

Про це в інтерв'ю The Times розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Безпілотники зараз вбивають більше солдатів з обох сторін, ніж будь-що інше... Росіяни також створили сценарій, за яким безпілотники можуть бачити майже все, не лише на лінії фронту, але й на глибині від 10 до 30 км з обох боків", - зазначив він.

Павлюк пояснив, що саме безпілотники не дозволяють жодній зі сторін створити велике ударне угруповування, яке б не помітили та не уразили ударні безпілотники великої дальності та артилерія. Нова реальність, зазначив він, змусила обидві сторони працювати зі значно меншими штурмовими групами.

"Ми відійшли від руху батальйонами чи навіть ротами", - додав генерал.

Павлюк наголосив, що завершити війну лише на полю бою не вийде. Проте посилення санкцій може перешкодити Росії збільшувати запаси ракет.

"Виснаження на полі бою не покладе край війні. Лише більша міжнародна ізоляція Кремля може зупинити бойові дії. А також технологічні переваги Зараз дуже багато країн сидять, склавши руки, чекаючи, чим закінчиться ця війна, просто сподіваючись, що вона їх не вплине", - підкреслив командувач Сухопутних військ.

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