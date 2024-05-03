У росіян дійсно є план взяття Харкова чи Сум, але невідомо, чи здатні вони його реалізувати, - Павлюк

Допомога від США та ЄС може не лише притупити наступ ворога влітку, а й дати Україні стратегічну ініціативу.

Російські окупанти мають план захоплення Харкова або Сум. Однак невідомо, чи здатні вони реалізувати ці плани наявними силами.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю виданню The Times.

"Наші спецслужби кажуть, що в росіян справді є план захоплення Харкова або Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які мають у своєму розпорядженні", - сказав генерал.

Коментуючи можливий наступ росіян у травні-червні, Павлюк зазначив, що ворог, ймовірно, намагатиметься найти слабке місце в українській обороні і спробує її прорвати.

Він додав, що останніми місяцями ситуація на фронті помітно ускладнилася. За даними розвідки, метою російських загарбників на цей рік стоїть окупація Донецької та Луганської областей, а також у випадку успіху — Запорізької.

"Основна мета — знищити Україну та українців як націю. Ми не давали їм такої можливості з 2022 року. Тому реальні цілі, які вони ставлять перед собою, на нашу думку, — окупація Донецької та Луганської областей, і, у разі успіху, Запорізької області", — сказав Павлюк.

При цьому він вважає, що пакет військової допомоги від США в поєднанні з пожвавленням європейської підтримки може не лише притупити наступ ворога влітку, а й, можливо, дасть Україні стратегічну ініціативу.

"Маючи хорошу протиповітряну оборону і далекобійну артилерію, ми могли б відбити цю стратегічну перевагу в росіян на полі бою", - зазначив Павлюк.