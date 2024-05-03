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У росіян дійсно є план взяття Харкова чи Сум, але невідомо, чи здатні вони його реалізувати, - Павлюк

Допомога від США та ЄС може не лише притупити наступ ворога влітку, а й дати Україні стратегічну ініціативу.

У росіян дійсно є план взяття Харкова чи Сум, але невідомо, чи здатні вони його реалізувати, - Павлюк
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк
Фото: Facebook/Командувач Сухопутних військ ЗС України

Російські окупанти мають план захоплення Харкова або Сум. Однак невідомо, чи здатні вони реалізувати ці плани наявними силами.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю виданню The Times.

"Наші спецслужби кажуть, що в росіян справді є план захоплення Харкова або Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які мають у своєму розпорядженні", - сказав генерал.

Коментуючи можливий наступ росіян у травні-червні, Павлюк зазначив, що ворог, ймовірно, намагатиметься найти слабке місце в українській обороні і спробує її прорвати. 

Він додав, що останніми місяцями ситуація на фронті помітно ускладнилася. За даними розвідки, метою російських загарбників на цей рік стоїть окупація Донецької та Луганської областей, а також у випадку успіху — Запорізької.

"Основна мета — знищити Україну та українців як націю. Ми не давали їм такої можливості з 2022 року. Тому реальні цілі, які вони ставлять перед собою, на нашу думку, — окупація Донецької та Луганської областей, і, у разі успіху, Запорізької області", — сказав Павлюк.

При цьому він вважає, що пакет військової допомоги від США в поєднанні з пожвавленням європейської підтримки може не лише притупити наступ ворога влітку, а й, можливо, дасть Україні стратегічну ініціативу.

"Маючи хорошу протиповітряну оборону і далекобійну артилерію, ми могли б відбити цю стратегічну перевагу в росіян на полі бою", - зазначив Павлюк.

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