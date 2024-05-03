У росіян дійсно є план взяття Харкова чи Сум, але невідомо, чи здатні вони його реалізувати, - Павлюк

Російські окупанти мають план захоплення Харкова або Сум. Однак невідомо, чи здатні вони реалізувати ці плани наявними силами.
Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю виданню The Times.
"Наші спецслужби кажуть, що в росіян справді є план захоплення Харкова або Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які мають у своєму розпорядженні", - сказав генерал.
Коментуючи можливий наступ росіян у травні-червні, Павлюк зазначив, що ворог, ймовірно, намагатиметься найти слабке місце в українській обороні і спробує її прорвати.
Він додав, що останніми місяцями ситуація на фронті помітно ускладнилася. За даними розвідки, метою російських загарбників на цей рік стоїть окупація Донецької та Луганської областей, а також у випадку успіху — Запорізької.
"Основна мета — знищити Україну та українців як націю. Ми не давали їм такої можливості з 2022 року. Тому реальні цілі, які вони ставлять перед собою, на нашу думку, — окупація Донецької та Луганської областей, і, у разі успіху, Запорізької області", — сказав Павлюк.
При цьому він вважає, що пакет військової допомоги від США в поєднанні з пожвавленням європейської підтримки може не лише притупити наступ ворога влітку, а й, можливо, дасть Україні стратегічну ініціативу.
"Маючи хорошу протиповітряну оборону і далекобійну артилерію, ми могли б відбити цю стратегічну перевагу в росіян на полі бою", - зазначив Павлюк.
- У березні президент Володимир Зеленський заявив, що Росія планує новий наступ у травні-червні.
- Американський Інститут вивчення війни також повідомляв, що російське військове командування сподівається знайти достатні ресурси (300 тисяч мобілізованих) для проведення наступальної операції на Харків. При цьому росіяни сподіваються захопити місто, не перетворюючи його на "другий Маріуполь".
- Росіяни також розповсюджують інформацію про те, що вони готують наступ на Сумську область.Однак, у Центрі протидії дезінформації вважають її фейковою.