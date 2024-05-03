Росіяни за добу обстріляли 14 населених пунктів Херсонщини, поранено одного жителя

У Херсонській області під російським обстрілом опинилися 14 населених пунктів, в тому числі Херсон. В результаті дістав поранення один мешканець.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Кізомис, Станіслав, Велетенське, Садове, Придніпровське, Інженерне, Берислав, Качкарівка, Михайлівка, Золота Балка, Гаврилівка, Ольгівка, Осокорівка та місто Херсон.

Російські військові обстрілювали житлові квартали населених пунктів області. Пошкоджено 2 багатоповерхівки та 10 приватних будинків, навчальні заклади, об'єкт комунальної інфраструктури, магазин, гаражні та складські приміщення, господарські споруди, автотранспорт, припортову інфраструктуру та газопровід.

Учора росіяни завдали удару по Золотій Балці на Херсонщині. Внаслідок обстрілу поранення отримав місцевий житель.