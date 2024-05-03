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Заступник голови ГУР розповів про "тришаровий" план росіян

Генерал Скібіцький вважає, що травень буде ключовим місяцем. 

Заступник голови ГУР розповів про "тришаровий" план росіян
Вадим Скібіцький

У травні росіяни намагатимуться дестабілізувати ситуацію в Україні за допомогою трьох чинників. Про "тришаровий план" ворога виданню The Economist розповів заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони генерал Вадим Скібіцький.

За його словами, першим чинником буде фронт. Хоча Конгрес вже схвалив допомогу для української армії, потрібен час для того, щоб все необхідне потрапило на передову. Росіяни намагатимуться скористатися перевагою, поки вона є.

На другому рівні ворог проводить активну дезінформаційну кампанію, яка спрямована на підрив мобілізаційних процесів та питання легітимності Президента Володимира Зеленського, у якого 20 травня формально спливає термін повноважень глави держави. Скібіцький наголошує, що Конституція чітко говорить про безстрокове продовження роботи Президента під час дії воєнного стану.

Третій чинник дестабілізації - спроба Росії ізолювати Україну на міжнародному рівні. Представник ГУР говорить, що ворог "розхитуватиме ситуацію будь-яким можливим способом".

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