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Внаслідок російського ракетного обстрілу Одеси було знищено зал спортивної та художньої гімнастики

Вихованці, які тренувались у цьому залі, наприкінці червня мали брати участь у чемпіонаті Європи. 

Внаслідок російського ракетного обстрілу Одеси було знищено зал спортивної та художньої гімнастики
Внаслідок російського ракетного обстрілу Одеси було знищено зал спортивної та художньої гімнастики
Фото: ДСНС Одеської області

Вчора, 1 травня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Одесі, і знищили черговий спортивний об'єкт. 

Про це повідомила пресслужба НОК України.

“Внаслідок чергового ракетного обстрілу російських військ по Одесі, було знищено зал спортивної та художньої гімнастики “Тріумф”, - йдеться у повідомленні.

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Як повідомила тренерка з чирлідингу та акробатики Вікторія, наступного тижня її вихованці мали їхати на чемпіонат України. Крім того, наприкінці червня вони мали брати участь у чемпіонаті Європи. 

  • В ніч на 2 травня росіяни вкотре атакували Одесу балістичними ракетами. На місці влучання сталася потужна пожежа.
  • Російська ракета поцілила в сортувальне депо та відділення “Нової пошти”.
  • Унаслідок ракетного удару росіян по депо і вантажному відділенню "Нової пошти" в Одесі знищено посилок на 3 млн гривень.
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