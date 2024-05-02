Внаслідок російського ракетного обстрілу Одеси було знищено зал спортивної та художньої гімнастики

Вчора, 1 травня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Одесі, і знищили черговий спортивний об'єкт.
Про це повідомила пресслужба НОК України.
“Внаслідок чергового ракетного обстрілу російських військ по Одесі, було знищено зал спортивної та художньої гімнастики “Тріумф”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомила тренерка з чирлідингу та акробатики Вікторія, наступного тижня її вихованці мали їхати на чемпіонат України. Крім того, наприкінці червня вони мали брати участь у чемпіонаті Європи.
- В ніч на 2 травня росіяни вкотре атакували Одесу балістичними ракетами. На місці влучання сталася потужна пожежа.
- Російська ракета поцілила в сортувальне депо та відділення “Нової пошти”.
- Унаслідок ракетного удару росіян по депо і вантажному відділенню "Нової пошти" в Одесі знищено посилок на 3 млн гривень.