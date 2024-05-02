Вихованці, які тренувались у цьому залі, наприкінці червня мали брати участь у чемпіонаті Європи.

Внаслідок російського ракетного обстрілу Одеси було знищено зал спортивної та художньої гімнастики

Вчора, 1 травня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Одесі, і знищили черговий спортивний об'єкт.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

“Внаслідок чергового ракетного обстрілу російських військ по Одесі, було знищено зал спортивної та художньої гімнастики “Тріумф”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомила тренерка з чирлідингу та акробатики Вікторія, наступного тижня її вихованці мали їхати на чемпіонат України. Крім того, наприкінці червня вони мали брати участь у чемпіонаті Європи.