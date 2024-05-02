ЦНС: Росія перетворила Донецьк на притулок для рецидивістів

У тимчасово окупований Донецьк прибуває все більше російських злочинців та рецидивістів, аби уникнути покарання в РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Сюди з’їжджаються вбивці аби уникнути відповідальності у себе вдома. Який спосіб життя ведуть на тимчасово окупованій Україні пояснювати буде зайвим. Адже вбивства, крадіжки та мародерства стали тут вже буденним явищем", – зазначили у спротиві.

За словами ЦНС, нещодавно у Донецьку “засвітився” вбивця муедзина Ібрахіма Ісяняєва колишній найманець ПВК "Вагнер" Раіль Хайров. До цього він був вже засуджений за вбивство, але його помилували, щоб відправити на фронт.

"Чи судитимуть зараз — скоріш за все Раіль знову поповнить ряди "добровольців" російської армії та піде завершувати своє мерзенне життя в одній із лісопосадок на українській Донеччині", – додали у ЦНС.

У Центрі Нацспротиву підкреслили, що для Кремля та окупаційної влади такі випадки просто ідеальні для покращення свого мобілізаційного фонду. Але не тільки злочинці стають в ряди окупантів, також наркоманами із Чечні чи жінками із виправних колоній.