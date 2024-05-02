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На ТОТ Запоріжжя російські окупанти масово залишають місця несення служби

Командири окупаційних військ не можуть повноцінно виконувати свої обов’язки та контролювати свій особовий склад.

На ТОТ Запоріжжя російські окупанти масово залишають місця несення служби
Фото: Сили оборони Запорізького краю

Між російськими військовими та найманцями з Кавказу виникають суперечки і бійки. Багато солдатів залишають місця несення служби через деморалізацію. 

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

На ТОТ Запорізької області спостерігається деморалізація серед особового складу російсько-окупаційних військ.

Лише вродовж минулого місяця в рядах РОВ показники наступальних спроможностей значно знизилися. Таке явище зумовленеважкими втратами на фронті, також існують супутні проблеми в рядах російсько-окупаційної армії.

"Поблизу населеного пункту Токмак, представники окупаційної армії, зокрема, кавказької зовнішності масово вживають алкогольні напої та перебувають під дією наркотичних речовин. У зв’язку з цим, на даному напрямку почастішали випадки залишення ними бойових позицій та почастішали випадки бійок між підрозділами", — пишуть у спротиві. 

Командири окупаційних військ, особливо тактичної ланки, не можуть повноцінно виконувати свої обов’язки та контролювати свій особовий склад, через те, що офіцери окупаційної армії в основному є мобілізованими.   

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