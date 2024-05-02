На ТОТ Запоріжжя російські окупанти масово залишають місця несення служби

Командири окупаційних військ не можуть повноцінно виконувати свої обов’язки та контролювати свій особовий склад.

Між російськими військовими та найманцями з Кавказу виникають суперечки і бійки. Багато солдатів залишають місця несення служби через деморалізацію.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

На ТОТ Запорізької області спостерігається деморалізація серед особового складу російсько-окупаційних військ.

Лише вродовж минулого місяця в рядах РОВ показники наступальних спроможностей значно знизилися. Таке явище зумовленеважкими втратами на фронті, також існують супутні проблеми в рядах російсько-окупаційної армії.

"Поблизу населеного пункту Токмак, представники окупаційної армії, зокрема, кавказької зовнішності масово вживають алкогольні напої та перебувають під дією наркотичних речовин. У зв’язку з цим, на даному напрямку почастішали випадки залишення ними бойових позицій та почастішали випадки бійок між підрозділами", — пишуть у спротиві.

Командири окупаційних військ, особливо тактичної ланки, не можуть повноцінно виконувати свої обов’язки та контролювати свій особовий склад, через те, що офіцери окупаційної армії в основному є мобілізованими.