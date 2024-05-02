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Ворог не прорвався до каналу Сіверський Донець - Донбас біля Часового Яру, — Сили оборони

Наразі триває боротьба за логістичні маршрути.

Ворог не прорвався до каналу Сіверський Донець - Донбас біля Часового Яру, — Сили оборони
Фото: Генштаб

Російська армія продовжує штурмувати околиці Часового Яру на Донецькому напрямку. Наразі між Силами оборони та армією РФ триває велика боротьба за контроль логістичних маршрутів. 

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ  "Хортиця"  Назар Волошин у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Інформація про те, що росіяни прорвалися до каналу Сіверський Донець - Донбас, не відповідає дійсності", — повідомив речник.

Попри безуспішні штурмові дії, ворог продовжує атакувати позиції ЗСУ біля Часового Яру. Наразі  ситуація контрольована. 

"Противник продовжує знищувати Часів Яр та навколишні населені пункти і авіацією, і артилерією. Окупанти всілякими способами намагаються роздобути ці панівні висоти, на яких є Часів Яр, щоб вийти на подальшу боротьбу за території і обстрілювати вже далі Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ", — розповів Волошин.

Він також зазначив, що з метою захоплення населеного пункту Часів Яр і створення умов для подальшого просування до Краматорської агломерації ворог намагається вийти на рубіж Сіверський Донець - Донбас.

"Усе, що зараз коментують деякі аналітики та експерти, що ворог прорвався до каналу, не відповідає дійсності. Ворога там на ранок не було. Штурми він там може і проводив, але його там не було", — заявив речник ОСУВ "Хортиця".

Зараз триває велика боротьба за контроль саме логістичних маршрутів.

"Окупанти методом випаленої землі намагаються знищувати наші всі і взводні, і опорні пункти, і саме місто Часів Яр, щоб нашим захисникам не було де оборонятися. Друга лінія оборони укріплена. Сили оборони готові до боротьби з ворогом", — додав він.

  • Російська армія намагається обійти околиці Часового Яру біля Богданівки та Іванівського, щоб обійти місто по колу. Сили оборони дають відсіч ворожим атакам.
  • Раніше повідомлялося, що російська армія намагається обійти Часів Яр по флангах через інші населені пункти і наразі почала сильніше штурмувати Андріївку та Кліщіївку, західніше Бахмута.
  • Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.
  • Щоб захопити Часів Яр на Донеччині армія РФ почала використовувати тактику, яка була під час наступу в Авдіївці. Ворог скидає на місто авіабомби.
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