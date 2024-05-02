Ворог не прорвався до каналу Сіверський Донець - Донбас біля Часового Яру, — Сили оборони

Російська армія продовжує штурмувати околиці Часового Яру на Донецькому напрямку. Наразі між Силами оборони та армією РФ триває велика боротьба за контроль логістичних маршрутів.
Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі "Інтерфакс-Україна".
"Інформація про те, що росіяни прорвалися до каналу Сіверський Донець - Донбас, не відповідає дійсності", — повідомив речник.
Попри безуспішні штурмові дії, ворог продовжує атакувати позиції ЗСУ біля Часового Яру. Наразі ситуація контрольована.
"Противник продовжує знищувати Часів Яр та навколишні населені пункти і авіацією, і артилерією. Окупанти всілякими способами намагаються роздобути ці панівні висоти, на яких є Часів Яр, щоб вийти на подальшу боротьбу за території і обстрілювати вже далі Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ", — розповів Волошин.
Він також зазначив, що з метою захоплення населеного пункту Часів Яр і створення умов для подальшого просування до Краматорської агломерації ворог намагається вийти на рубіж Сіверський Донець - Донбас.
"Усе, що зараз коментують деякі аналітики та експерти, що ворог прорвався до каналу, не відповідає дійсності. Ворога там на ранок не було. Штурми він там може і проводив, але його там не було", — заявив речник ОСУВ "Хортиця".
Зараз триває велика боротьба за контроль саме логістичних маршрутів.
"Окупанти методом випаленої землі намагаються знищувати наші всі і взводні, і опорні пункти, і саме місто Часів Яр, щоб нашим захисникам не було де оборонятися. Друга лінія оборони укріплена. Сили оборони готові до боротьби з ворогом", — додав він.
- Російська армія намагається обійти околиці Часового Яру біля Богданівки та Іванівського, щоб обійти місто по колу. Сили оборони дають відсіч ворожим атакам.
- Раніше повідомлялося, що російська армія намагається обійти Часів Яр по флангах через інші населені пункти і наразі почала сильніше штурмувати Андріївку та Кліщіївку, західніше Бахмута.
- Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.
- Щоб захопити Часів Яр на Донеччині армія РФ почала використовувати тактику, яка була під час наступу в Авдіївці. Ворог скидає на місто авіабомби.