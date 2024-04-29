Ворог намагається обійти Часів Яр біля Іванівського та Богданівки, — Сили оборони

Російська армія намагається обійти околиці Часового Яру біля Богданівки та Іванівського, щоб обійти місто по колу. Сили оборони дають відсіч ворожим атакам.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин

"В Часовому Ярі російської армії немає. Були спроби ворога обійти місто біля селищ Іванівське і Богданівка. Ворог таким чином хоче взяти в лещата місто і обійти його по колу. Всі спроби ворога придушуються нашими підрозділами", — прокоментував Волошин.

Наразі Сили оборони відкинули ворога на попередні позиції. Російська армія завдає мінометних та артилерійських ударів по позиціях ЗСУ.

"За минулу добу на цьому напрямку було зафіксовано 170 ворожих мінометних та артилерійських обстрілів... Ворог не полишає спроб штурмувати", — додає речник.