​МЗС: загиблі у Німеччині українці були військовслужбовцями на реабілітації
​МЗС: загиблі у Німеччині українці були військовслужбовцями на реабілітації
В Росії невідомі безпілотники знову атакували нафтобазу
В Росії невідомі безпілотники знову атакували нафтобазу
Росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя (оновлено)
Росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя (оновлено)
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Як набрати новий підрозділ з нуля. Розмова з Ігорем Луценком, командиром роти ударних безпілотників «Орден Сантьяго»
Як набрати новий підрозділ з нуля. Розмова з Ігорем Луценком, командиром роти ударних безпілотників «Орден Сантьяго»
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Партизани виявили у Джанкої одну з найбільших нафтобаз РФ
Партизани виявили у Джанкої одну з найбільших нафтобаз РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог намагається обійти Часів Яр біля Іванівського та Богданівки, — Сили оборони

Росіяни намагаються обійти місто по колу.

Ворог намагається обійти Часів Яр біля Іванівського та Богданівки, — Сили оборони
Українські військові
Фото: Генштаб

Російська армія намагається обійти околиці Часового Яру біля Богданівки та Іванівського, щоб обійти місто по колу. Сили оборони дають відсіч ворожим атакам.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин 

"В Часовому Ярі російської армії немає. Були спроби ворога обійти місто біля селищ Іванівське і Богданівка. Ворог таким чином хоче взяти в лещата місто і обійти його по колу. Всі спроби ворога придушуються нашими підрозділами", — прокоментував Волошин.

Наразі Сили оборони відкинули ворога на попередні позиції. Російська армія завдає мінометних та артилерійських ударів по позиціях ЗСУ.

"За минулу добу на цьому напрямку було зафіксовано 170 ворожих мінометних та артилерійських обстрілів... Ворог не полишає спроб штурмувати", — додає речник.

  • Раніше повідомлялося, що російська армія намагається обійти Часів Яр по флангах через інші населені пункти і наразі почала сильніше штурмувати Андріївку та Кліщіївку, західніше Бахмута.
  • Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.
  • Щоб захопити Часів Яр на Донеччині армія РФ почала використовувати тактику, яка була під час наступу в Авдіївці. Ворог скидає на місто авіабомби.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies