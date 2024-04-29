Окупаційна влада на ТОТ Запоріжжя готує нові мобілізаційні списки, – спротив

Окупанти готуються до призову з квітня по липень.

Окупаційні адміністрації на ТОТ Запорізької області проводять додаткові заходи щодо призову чоловіків на військову службу з квітня по липень 2024 року.

Про це ідеться в інформації Центру національного спротиву.

"В окупованій частині Запорізької області окупаційна влада на ряду з представниками російських спецслужб утворили так звані «призовні комісії», які будуть приймати місцевих мешканців призовного віку на дообстеження та проведення інших організаційних заходів. Також дане «розпорядження» має низку відповідних доручень та рекомендації щодо особливостей організації призову керівникам «міських округів», «міністерства охорони здоров’я» та «військовому комісару» ТОТ зазначеної області", – повідомляють у ЦНС.

Нацспротив нагадує окупантам, що за всі злочини, скоєні проти громадян України на ТОТ, їм доведеться відповідати, та закликають місцеве населення продовжувати інформувати про колаборантів.