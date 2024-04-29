В Німеччині росіянин із ножем зарізав двох українців
В Німеччині росіянин із ножем зарізав двох українців
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
В Росії невідомі безпілотники знову атакували нафтобазу
В Росії невідомі безпілотники знову атакували нафтобазу
Партизани виявили у Джанкої одну з найбільших нафтобаз РФ
Партизани виявили у Джанкої одну з найбільших нафтобаз РФ
Росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя (оновлено)
Росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя (оновлено)
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
​МЗС: загиблі у Німеччині українці були військовслужбовцями на реабілітації
​МЗС: загиблі у Німеччині українці були військовслужбовцями на реабілітації
Як набрати новий підрозділ з нуля. Розмова з Ігорем Луценком, командиром роти ударних безпілотників «Орден Сантьяго»
Як набрати новий підрозділ з нуля. Розмова з Ігорем Луценком, командиром роти ударних безпілотників «Орден Сантьяго»
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупаційна влада на ТОТ Запоріжжя готує нові мобілізаційні списки, – спротив

Окупанти готуються до призову з квітня по липень.

Окупаційна влада на ТОТ Запоріжжя готує нові мобілізаційні списки, – спротив
Фото: Центр нацспротиву

Окупаційні адміністрації на ТОТ Запорізької області проводять додаткові заходи щодо призову чоловіків на військову службу з квітня по липень 2024 року.

Про це ідеться в інформації Центру національного спротиву.

"В окупованій частині Запорізької області окупаційна влада на ряду з представниками російських спецслужб утворили так звані «призовні комісії», які будуть приймати місцевих мешканців призовного віку на дообстеження та проведення інших організаційних заходів. Також дане «розпорядження» має низку відповідних доручень та рекомендації щодо особливостей організації призову керівникам «міських округів», «міністерства охорони здоров’я» та «військовому комісару» ТОТ зазначеної області", – повідомляють у ЦНС.

Нацспротив нагадує окупантам, що за всі злочини, скоєні проти громадян України на ТОТ, їм доведеться відповідати, та закликають місцеве населення продовжувати інформувати про колаборантів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies