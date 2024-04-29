ГУР закликало долучитися до збору на софт для розвідників. Троє благодійників отримають подарунки

Головне управління розвідки Міноборони закликало взяти участь у великому зборі для воєнних розвідників. Кошти збирають на спеціальне програмне забезпечення.
Троє переможців благодійного розіграшу, який проведуть 25 травня, отримають бокси, де буде книга "Воєнна розвідка України. У небі. На морі. На землі" Артема Шевченка та сувенірна плакетка ГУР МО "Робимо вітер ворогу". Про це повідомили в ГУР.
"Усе – з підписом шефа української розвідки генерал-лейтенанта Кирила Буданова", – йдеться у повідомленні.
Долучитися до збору можна за лінком: https://dobro.privatbank.ua/view/1014
А також:
- в меню "Добро" в Приват24
- в меню "Благодійність" в банкоматах та терміналах самообслуговування.