ГУР закликало долучитися до збору на софт для розвідників. Троє благодійників отримають подарунки

Фото: ГУР Міноборони в Telegram

Головне управління розвідки Міноборони закликало взяти участь у великому зборі для воєнних розвідників. Кошти збирають на спеціальне програмне забезпечення.

Троє переможців благодійного розіграшу, який проведуть 25 травня, отримають бокси, де буде книга "Воєнна розвідка України. У небі. На морі. На землі" Артема Шевченка та сувенірна плакетка ГУР МО "Робимо вітер ворогу". Про це повідомили в ГУР.

"Усе – з підписом шефа української розвідки генерал-лейтенанта Кирила Буданова", – йдеться у повідомленні.

Долучитися до збору можна за лінком: https://dobro.privatbank.ua/view/1014

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