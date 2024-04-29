Чоловік систематично ґвалтував дитину, а коли хлопчик переїхав у іншу область, вирушив за ним.

До довічного ув’язнення засудили керівника громадської організації на Харківщині, що спеціалізується на спортивному вихованні дітей, який протягом тривалого часу систематично ґвалтував 11-річного вихованця.

Про це пише Офіс генпрокурора.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської та Львівської обласних прокуратур суд визнав чоловіка винним у низці злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості (ч. 6 ст. 152 (чотири епізоди), ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 153, ч. 3 ст. 15 ч. 6 ст. 152, ч. 1 ст. 301-1, ч. 3 ст. 301-1 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Прокурори довели, що злочинець протягом 2021-22 років систематично ґвалтував 11-річного хлопчика. Спочатку чоловік увійшов у довіру до малолітнього, побудувавши дружні стосунки. Після цього він почав постійно ґвалтувати дитину та вчиняти розпусні дії щодо нього.

Навесні 2022 року через збройну агресію РФ на території Харківщини хлопчик разом з родиною переїхав до Львівської області, проте і це не зупинило засудженого. Він приїхав до населеного пункту, знайшов хлопця та продовжив ґвалтувати дитину у безлюдних місцях.

"Під час вчинення неправомірних дій стосовно дитини чоловік здійснював відеозйомку, яку зберігав на особистому ноутбуці", – додали у прокуратурі.

До винесення вироку засуджений перебував під вартою.

У судовому засіданні він свою вину не визнав. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Відомості про обвинуваченого будуть внесені до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

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