Жінка йшла весь день, без їжі та води, і дивом залишилася неушкодженою.

98-річна жінка самостійно вийшла із окупованої частини Очеретиного, що на Донеччині, щоб дістатися до вільної української території.

Як розповіли у Національній поліції, Лідія Степанівна йшла весь день, без їжі та води, подолала близько 10 км, декілька разів падала без сил і, як вона каже, "засинала". Трималася на двох палицях та "на характері". У розпал боїв пенсіонерка дивом залишилась живою та неушкодженою.

Надвечір втомлену пішохідку побачили на дорозі військові та передали групі поліції "Білий Янгол". Поліцейські відвезли жительку в шелтер для евакуйованих, де про неї піклуються.

Після "марш-кидку" Лідія Степанівна почувається добре, її мають забрати рідні.

"Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Залишилась без нічого. Але я своєю Україною на ногах вийшла", – каже жінка.

Будинок, який жителька Очеретиного будувала власними руками, зруйнували росіяни, а її рідні зазнали поранень.

"Рятуючись від окупантів, жінка у свої 98 років здійснила неможливе", – повідомили у Нацполіції.

Правоохоронці Донеччини нагадують про вчасну евакуацію.

Гарячі лінії евакуаційних груп "Білий Янгол" на напрямках:

Авдіївський – 066-56-19-102

Бахмутський - 066-56-15-102

Великоновосілківський - 066-56-11-102

Лиманський - 066-56-16-102

Мар’їнський - 066-56-10-102.