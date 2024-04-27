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ЗСУ контролюють дві третини сіл Очеретиного та Соловйового на Донецькому напрямку

Сили оборони продовжують вибивати ворога з частини населеного пункту.

ЗСУ контролюють дві третини сіл Очеретиного та Соловйового на Донецькому напрямку
Українські військові
Фото: Генштаб

Сили оборони контролюють дві третини сіл Очеретиного та Соловйового Донецької області. Українські військові блокують ворога та працюють над тим, щоб вибити сили ворога із займаних позицій.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин, пише Укрінформ.

«Щоб мати змогу прорвати нашу оборону на напрямку Новобахмутівка – Очеретине, Російська Федерація там ввела додаткові резерви – 55-ту мотострілецьку бригаду ЗС РФ. Наразі дві треті селища Очеретине під нашим контролем. Частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем. Противника блоковано, і вживаються заходи для вибиття його звідти. Там тривають важкі бої, але ситуація контрольована», — зазначає речник.

Щодо населеного пункту Соловйове, там ситуація схожа — приблизно дві третини населеного пункту під контролем ЗСУ. Також, та частина населеного пункту, яку ворог захопив, перебуває під вогневим контролем Сил оборони, там тривають важкі бої.

  • Російська армія намагається обійти Часів Яр по флангах через інші населені пункти і наразі почала сильніше штурмувати Андріївку та Кліщіївку, західніше Бахмута, щоб вийти до каналу Сіверський Донець - Донбас.
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