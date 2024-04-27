ЗСУ контролюють дві третини сіл Очеретиного та Соловйового на Донецькому напрямку

Сили оборони контролюють дві третини сіл Очеретиного та Соловйового Донецької області. Українські військові блокують ворога та працюють над тим, щоб вибити сили ворога із займаних позицій.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин, пише Укрінформ.

«Щоб мати змогу прорвати нашу оборону на напрямку Новобахмутівка – Очеретине, Російська Федерація там ввела додаткові резерви – 55-ту мотострілецьку бригаду ЗС РФ. Наразі дві треті селища Очеретине під нашим контролем. Частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем. Противника блоковано, і вживаються заходи для вибиття його звідти. Там тривають важкі бої, але ситуація контрольована», — зазначає речник.

Щодо населеного пункту Соловйове, там ситуація схожа — приблизно дві третини населеного пункту під контролем ЗСУ. Також, та частина населеного пункту, яку ворог захопив, перебуває під вогневим контролем Сил оборони, там тривають важкі бої.