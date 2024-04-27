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Заступниця керівника ОПУ Мудра: в Україні не вистачає суддів

Розвиток і проблеми судової системи обговорили під час круглого столу.

Заступниця керівника ОПУ Мудра: в Україні не вистачає суддів
Заступниця глави ОПУ Ірина Мудра під час круглого столу, присвяченого судовій реформі
Фото: ОПУ

В Україні гострою проблемою є заповнення вакантних посад суддів, що становить від 22% до 61%.

Про це повідомила під час круглого столу, присвяченого судовій реформі, заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра.

За її словами, основні пріоритети для системи правосуддя зараз – забезпечення роботи судів та незалежності суддів, а також подальший розвиток судової системи. 

Щодо нестачі суддів, то, за пропозицією Мудрої, потрібні нові підходи, переведення чи відрядження суддів до таких судів.

"Особливої уваги потребує також відновлення функціонування судів на деокупованих територіях. Ми вже маємо досвід відновлення правосуддя, наприклад, у Херсоні, тому важливим є напрацювання механізмів та підготовка до відновлення правосуддя на майбутнє", – сказала заступниця глави ОПУ.

Також на заході обговорили процес визначення збитків, завданих Росією, заявлення вимог, зокрема до Міжнародного реєстру збитків. У цьому суди відіграватимуть важливу роль.

Також ішлося про створення Вищого адміністративного суду, де розглядатимуть справи за участю державних органів. Його створення передбачене в оновленому Меморандумі з МВФ.

Крім того, Мудра наголосила на тому, що важливо розширювати інструменти щодо запобігання корупційним ризикам у судах, удосконалювати вимоги до декларації доброчесності судді, кандидата на посаду судді, процедуру їх перевірки, а також запроваджувати чіткий перелік підстав для дисциплінарної відповідальності суддів.

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