Російське громадянство судді Львова: СБУ вважає цей факт доведеним

25 квітня відбулося засідання Шостого апеляційного адміністративного суду, на якому представник Служби безпеки України підтвердив факт російського громадянств у судді Богдана Львова, передає "Радіо Свобода".

Львов намагається поновитися на посаді після того, як через результати журналістського розслідування його відрахували зі штату Верховного Суду. Суддя продовжує заперечувати наявність у себе громадянства Росії та вимагає визнати рішення про відрахування незаконним. Представник СБУ у залі суду підтвердив: спецслужба встановила факт набуття російського громадянства РФ і дані його російського паспорта та податкового коду.

За словами представника спецслужби, у відомстві "вважають російське громадянство Богдана Львова доведеним", для цього використали бази даних Федеральної податкової служби та Міністерства внутрішніх справ РФ.

"Наслідками нашої перевірки є те, що у позивача Львова є російський паспорт і отриманий ідентифікаційний код РФ, який виданий на підставі російського паспорта. На наше переконання, це свідчить про цілеспрямоване добровільне набуття громадянства", - сказав у суді представник СБУ.

Захист Львова зіслався на лист СБУ на адресу Міграційної служби від травня 2023 року. У документі спецслужба вказувала, що "офіційним шляхом отримати докази неможливо". Представник СБУ в суді сказав, що у листі мали на увазі, що неможливо отримати докази дипломатичними шляхами та через запити до російських держорганів через війну.

Львов продовжує заперечувати наявність у себере російського громадянства. "А якщо це документи-прикриття чи підробка? А якщо вони видані іншій особі просто на мої дані? Те, що десь в реєстрі зазначено моє прізвище, не означає, що я отримав цей паспорт, що я є та сама особа в реєстрі", – сказав на засіданні суддя і додав, що голова Верховного Суду не мав повноважень і підстав для звільнення Львова зі штату ВСУ.

Наразі розгляд справи перенесли на 30 травня.